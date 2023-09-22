Truy nã đối tượng bắt cóc rồi sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội

Đời sống 22/09/2023 16:49

Vào chiều ngày 22/9, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã đối với Giáp Thị Huyền Trang về tội danh Giết người.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 22/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 19/9, tại khu đô thị ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Cụ thể, vào ngày 19/9, Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, ở Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đã bắt cóc cháu N. H.Th. (2 tuổi) là con của anh N.Đ.H. và chị M.Th.H., đòi 1,5 tỷ đồng tiền chuộc.

Khoảng thời gian từ 17h4-17h27 cùng ngày, Trang đã đưa cháu Th. đến cánh đồng thuộc thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và sát hại cháu bé.

Ngoài ra, căn cứ vào các tài liệu điều tra cùng các vật chứng thu thập được, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can, truy nã đối với Giáp Thị Huyền Trang về tội danh Giết người.

Truy nã đối tượng bắt cóc rồi sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 1
Giáp Thị Huyền Trang và hình ảnh lúc đón bé 2 tuổi - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào tối ngày 21/9, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ giới nổi trên mặt sông Đuống (thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội), được cho là Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, quê tỉnh Bắc Giang), nghi can bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi.

Hiện tại cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để xác định thi thể nói trên có phải là Giáp Thị Huyền Trang hay không.

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