Xúc động hình ảnh bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini tưởng niệm 56 người tử vong

Đời sống 22/09/2023 16:37

Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ tiễn 10 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân (TP Hà Nội) xuất viện sau 10 ngày điều trị và theo dõi sức khoẻ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều ngày 22/9, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ ra viện cho 10 bệnh nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.  PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết bệnh viện điều trị cho 31 bệnh nhân, trong đó có 4 ca rất nguy kịch.

Ngay ngày đầu tiên vụ cháy xảy ra, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 26 trường hợp. Sau vài ngày bệnh viện tiếp tục thu nhận thêm các trường hợp nặng chuyển từ các bệnh viện khác đến. Hiện còn 1 bệnh nhân rất nặng là chiến sĩ biên phòng. Các thông số sinh tồn của bệnh nhân này đã kiểm soát được nhưng bệnh nhân chưa tỉnh. Bác sĩ đang cố gắng cho bệnh nhân cai máy thở để phục hồi sớm nhất.

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Gia đình anh Hùng tại lễ ra viện chiều ngày 22/9 - Ảnh: Báo Tiền Phong

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai mong các nạn nhân gói ghém đau thương để lo cho sức khoẻ bản thân, nhất là các bệnh nhi. Các bác sĩ đặc biệt lo lắng biến chứng về thần kinh với những bệnh nhân ngộ độc khí CO. Nhưng hiện nay tình trạng này đã được kiểm soát nhờ thiết bị hiện đại.

TS Cơ thông tin hiện nay Bệnh viện có 31 người bệnh: 1 trường hợp nặng ở Hồi sức tích cực, 1 trường hợp chấn thương gót chân, 19 trường hợp có cải thiện cần theo dõi thêm, 10 trường hợp ổn định, cho ra viện.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, trước lễ tiễn người bệnh ra viện, các y bác sĩ, người bệnh, người thân và những người có mặt tại hội trường Bệnh viện Bạch Mai đã dành 1 phút mặc niệm 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini.

Xúc động hình ảnh bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini tưởng niệm 56 người tử vong - Ảnh 2
10 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã dành 1 phút tưởng niệm 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Gia đình anh N.V.H., gồm bố đẻ anh H. hai vợ chồng cùng 2 con là 5 trường hợp được xuất viện chiều 22/9. Anh H. cho biết cả nhà anh nhưng sẽ ở nhờ nhà ông ngoại, vì căn hộ chung cư mini vẫn chưa thể sử dụng lại sau vụ cháy.

 

Người đàn ông này cũng nói thêm, ngay khi về nhà, ổn định cuộc sống, anh sẽ cho các con đi học trở lại. "May mắn, các con hồi phục tốt, tinh thần cũng tạm ổn định. Với chúng tôi, vụ cháy chung cư là biến cố, là cú sốc lớn, xảy ra quá bất ngờ, với sự mất mát của nhiều gia đình. Nhà tôi vẫn còn đủ người là quá may mắn"- anh H. chia sẻ.

Anh H. cũng chia sẻ, đã gặp lại bé gái lớp 8 và người đàn ông sinh năm 1984 hoảng loạn trong vụ cháy, được anh kéo vào căn hộ nhà mình và cả 7 người đã thoát nạn.

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