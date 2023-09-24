Trung úy Công an bị chém tử vong trong khi làm nhiệm vụ ở Thái Bình

Đời sống 24/09/2023 06:30

Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được nghi phạm dùng dao tấn công khiến trung úy Đỗ Văn Tú (cán bộ Công an Thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) tử vong.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào tối ngày 23/9, Tỉnh Đoàn tỉnh Thái Bình thừa ủy quyền Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã về quê nhà tại xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ để truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Trung úy Đỗ Văn Tú, Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ.

Trung úy Công an bị chém tử vong trong khi làm nhiệm vụ ở Thái Bình - Ảnh 1
Trung úy Đỗ Văn Tú bị chém tử vong khi làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm - Ảnh: Báo Công luận
Trung úy Công an bị chém tử vong trong khi làm nhiệm vụ ở Thái Bình - Ảnh 2
Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm được đặt trang trọng trên ban thờ của Trung uý Tú - Ảnh: Vietnamnet

Chia sẻ nỗi đau và sự mất mát to lớn đến gia đình, Bí thư tỉnh Đoàn Thái Bình Thiệu Minh Quỳnh đã bày tỏ lòng biết ơn của thế hệ trẻ trước sự hy sinh của Trung uý Tú.

“Đồng chí Tú là tấm gương dũng cảm trong việc đấu tranh chống tội phạm. Sự ra đi của anh là để đổi lấy cuộc sống bình yên của người dân. Cuộc chiến với tội phạm chưa bao giờ là dễ dàng với các chiến sĩ công an như đồng chí. Trung uý Tú là tấm gương sáng trong việc thực hiện nhiệm vụ để thế hệ trẻ chúng tôi noi theo và rèn luyện bản thân. Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh đồng chí”, Bí thư tỉnh Đoàn Thái Bình Thiệu Minh Quỳnh nói.

Trung úy Công an bị chém tử vong trong khi làm nhiệm vụ ở Thái Bình - Ảnh 3
Trung uý Đỗ Văn Tú, hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ VTC News, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, chiều cùng ngày, nghi phạm sát hại Trung uý Đỗ Văn Tú - cán bộ Công an thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã bị bắt.

Nghi phạm được xác định là Võ Tiến Mạnh (SN 2002, trú xã Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình). Mạnh bị bắt khi đang ở nhà người thân tại Ninh Bình.

 

Lực lượng công an đã di lý Võ Tiến Mạnh về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra.

Trung úy Công an bị chém tử vong trong khi làm nhiệm vụ ở Thái Bình - Ảnh 4
Nghi phạm Võ Tiến Mạnh - Ảnh: VTC News

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 22/9, nhận tin báo một nam thanh niên nhiều lần đứng ở vị trí thuộc tổ 5, thị trấn An Bài, dấu hiệu nghi vấn, Trung úy Đỗ Văn Tú đã tới hiện trường. Khi đến gần người này kiểm tra thì Trung úy Đỗ Văn Tú bị người này dùng dao đâm nhiều nhát.

Kẻ này sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Trung úy Tú được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi và hy sinh lúc 23h45 cùng ngày. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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