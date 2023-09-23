Đà Nẵng: 2 nữ sinh viên bị xe tải cán tử vong trên đường đi học về

Đời sống 23/09/2023 06:30

Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 nữ sinh viên tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 22/9, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 nữ sinh viên tử vong tại chỗ.

Cụ thể, khoảng 11h30 cùng ngày, xe tải chở hàng mang biển số TP Hà Nội chạy trên đường Nguyễn Sinh Sắc (quận Liên Chiểu). Khi đến đoạn giao với đường Hoàng Thị Loan, xe tải va chạm xe máy biển số Đà Nẵng, trên xe chở 2 cô gái.

 

Đà Nẵng: 2 nữ sinh viên bị xe tải cán tử vong trên đường đi học về - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, cú tông khiến 2 cô gái là Trần Vi Thảo N. (SN 2001, trú thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Lê Nhã T. (SN 2002, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) bị cuốn vào gầm xe tải chết tại chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn, 2 cô gái đang trên đường đi học về.

Được biết, N. và T. đang là sinh viên tại một trường đại học trên tại Đà Nẵng. Trong đó, nạn nhân T. là con gái út trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn và là một sinh viên giỏi, năng nổ trong các hoạt động xã hội

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