Sập nhà 4 tầng ở TP.HCM, 2 người bị mắc kẹt bên trong

Đời sống 24/09/2023 14:28

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ sập nhà 4 tầng ở đường Bình Qưới.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 12h30 ngày 24/9, người dân trên đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, nghe tiếng động mạnh phát ra từ căn nhà cao tầng trên đường này. Các nhân chứng đến kiểm tra, căn nhà trên đã bị đổ sập. Sau đó, người dân tri hô gọi báo cơ quan chức năng. 

Sập nhà 4 tầng ở TP.HCM, 2 người bị mắc kẹt bên trong - Ảnh 1
 Cảnh sát đang tiếp tục tìm kiếm những người mắc kẹt bên trong căn nhà - Ảnh: Báo Người Lao Động
Sập nhà 4 tầng ở TP.HCM, 2 người bị mắc kẹt bên trong - Ảnh 2
Hiện trường vụ sập nhà - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe cứu hộ và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sập nhà 4 tầng ở TP.HCM, 2 người bị mắc kẹt bên trong - Ảnh 3
Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường cứu nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Ngoài ra, lãnh đạo UBND phường 27 cho biết, căn nhà 4 tầng trên đang được chủ nhà gọi thợ đến sửa chữa. Trong lúc khoan thì móng yếu nên sập hoàn toàn.

Bên trong có 5 người, lực lượng chức năng đã đưa 3 người ra ngoài (không bị thương nặng), còn 2 người đang bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm.

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