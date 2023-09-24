Tối 23/9, đơn vị có tiếp nhận nhiều trường hợp là học sinh Trường Mầm non Ban Mai (ở TP Hà Tĩnh) với các triệu chứng nôn ói, đau bụng... Đây là những triệu chứng phố biến của ngộ độc.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, vào khoảng 21h ngày 23/9, 12 trẻ của Trường Mầm non Ban Mai (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) có triệu chứng đau bụng, nôn ói... phải vào bệnh viện để theo dõi, điều trị.

BS Hoàng Thị Ái Vân - Khoa Nhi, Bệnh viện ĐK tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đêm 23/9, Khoa Nhi tiếp nhận 6 trường hợp là học sinh mầm non với các triệu chứng nôn ói, đau bụng... Đây là những triệu chứng phố biến của ngộ độc. Sau điều trị, hiện sức khỏe các trẻ đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Các bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trong tối 23/9, Bệnh viện ĐK TP Hà Tĩnh cũng tiếp nhận 6 trường hợp là học sinh của Trường Mầm non Ban Mai nhập viện với các triệu chứng tương tự.

Một phụ huynh (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: "Chiều 23/9, sau khi đi học về, con tôi có triệu chứng buồn nôn, nôn ói liên tục. Ngoài ra cháu còn có triệu chứng đau bụng, mệt mỏi. Tôi đã đưa con vào bệnh viện thăm khám. Nhiều phụ huynh khác cũng có con gặp tình trạng tương tự".

Bác sĩ thăm khám cho trẻ em Trường Mầm non Ban Mai nhập viện nghi do ngộ độc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, cô Nguyễn Thị Hoàn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ban Mai, cho biết đang phối hợp với phụ huynh và các đơn vị liên quan xác minh sự việc. "Sau khi nắm bắt thông tin, các cô đã vào viện thăm trẻ. Hiện sức khỏe các trẻ đã ổn định. Nhà trường đang phối hợp với phụ huynh để xác minh", cô Hoàn nói.

Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh đã phối hợp với Trạm Y tế phường Bắc Hà đến trực tiếp Trường Mầm non Ban Mai để kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn.

Qua làm việc với nhà trường được biết, ngày 23/9, có 75 trẻ ăn bán trú tại trường. Ngoài các trẻ đã nhập viện, một số em khác cũng có triệu chứng ngộ độc nhẹ, tự điều trị tại nhà.

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