Vụ sập nhà 4 tầng ở TP.HCM: Hai nạn nhân chấn thương nặng, bệnh viện khởi động quy trình báo động đỏ

Đời sống 24/09/2023 21:00

Đại diện Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM cho biết đơn vị này đã đưa 7 nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện quận Bình Thạnh trong chiều 24/9. Đây là các nạn nhân trong vụ sập nhà 4 tầng xảy ra tại quận Bình Thạnh, TP.HCM trong chiều cùng ngày.

Theo thông tin từ VOV, liên quan đến vụ sập nhà 4 tầng xảy ra tại quận Bình Thạnh, TP.HCM trong chiều cùng ngày. Thời điểm vụ việc xảy ra, 3 xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 và Trạm vệ tinh Bệnh viện quận Bình Thạnh đã được điều đến hiện trường. 

Đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết ngay khi tiếp nhận 2 nạn nhân nam trong vụ sập nhà đã khởi động quy trình báo động đỏ. Trường hợp thứ nhất là một thanh niên 23 tuổi (ngụ tại Sóc Trăng) được chuyển đến Khoa Cấp cứu vào lúc 15h trong tình trạng đa chấn thương. Bệnh nhân bị gãy xương đùi trái, dập phổi hai bên, chấn thương vùng đầu, ngực, cổ.

Vụ sập nhà 4 tầng ở TP.HCM: Hai nạn nhân chấn thương nặng, bệnh viện khởi động quy trình báo động đỏ - Ảnh 1
Vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Đến 16h, Khoa Cấp cứu tiếp nhận thêm một nạn nhân 31 tuổi bị gãy hở xương cẳng chân hai bên. Bệnh viện tiến hành cấp cứu cho hai bệnh nhân và hội chẩn khẩn nhiều chuyên khoa như chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh, ngoại lồng ngực mạch máu…

Đến 17h, hai nạn nhân được chuyển lên Khoa Gây mê Hồi sức để tiếp tục cấp cứu, phẫu thuật và điều trị tích cực. Năm trường hợp khác được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện quận Bình Thạnh, trong đó 4 người tình trạng ổn định.

Vụ sập nhà 4 tầng ở TP.HCM: Hai nạn nhân chấn thương nặng, bệnh viện khởi động quy trình báo động đỏ - Ảnh 2
Các nạn nhân được giải cứu tại hiện trường - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 12h30 chiều nay, một căn nhà 4 tầng ở trong hẻm tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) bất ngờ bị đổ sập. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được 7 người ra khỏi đống đổ nát. Căn nhà bị sập có chiều ngang hơn 10m, sâu khoảng 20m, lọt giữa hai căn nhà có chiều cao tương đương. 

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ là do căn nhà có dấu hiệu bị nghiêng và được chủ nhà thuê thợ về sửa chữa, gia cố. Thời điểm sập nhà, có 7 người đứng bên trong nên bị bê tông đè trúng. Hiện trường vụ việc vẫn đang được phong tỏa.

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Có mặt tại Bệnh viện quận Bình Thạnh (TPHCM) để chăm sóc các nạn nhân bị thương trong vụ sập căn nhà 4 tầng tại đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, anh Nguyễn Thành Hải (45 tuổi, quê Tiền Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng.

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