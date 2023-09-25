Lực lượng chức năng Quận 12, TP.HCM đang làm thủ tục để thực hiện công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân chị T.T.H.M (35 tuổi, quê Sóc Trăng) tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào tối ngày 24/9, lực lượng chức năng Quận 12, TP.HCM đang làm thủ tục để thực hiện công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân chị T.T.H.M (35 tuổi, quê Sóc Trăng) tử vong. Thi thể nạn nhân được phát hiện nổi trên sông Sài Gòn vào chiều tối cùng ngày. 2 mẹ con chị M. và bé L.H.A.M - Ảnh: Báo Thanh Niên Trước đó, vào trưa ngày 20/9, chị T.T.H.M bế con gái tên L.H.A.M (gần 2 tuổi) rời khỏi phòng trọ ở đường Bình Hòa 19, thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Chị T.T.H.M bế con sang nhà mẹ ở trọ tại đường Bình Hòa 24 (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương) chơi. Tuy nhiên, đến chiều ngày 20.9, khi mẹ của chị M đến giờ đi làm, chị T.T.H.M bồng con đi. Sau đó thì người thân không liên lạc được với hai mẹ con chị T.T.H.M nên đã đi tìm và báo lực lượng chức năng. Nơi phát hiện thi thể người mẹ dưới sông Sài Gòn - Ảnh: Báo Lao Động Thi thể nạn nhân được phát hiện nổi trên sông Sài Gòn vào chiều tối cùng ngày - Ảnh: Báo Lao Động Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào trưa ngày 23/9, người dân phát hiện thi thể bé gái L.H.A.M ở dưới sông Sài Gòn gần cầu Phú Long thuộc phường Thạnh Lộc, Quận 12, TPHCM. Công an sau đó đã đến hiện trường đưa thi thể cháu bé về nhà xác để khám nghiệm điều tra.

Đến chiều 24/9, gia đình khi ra vị trí phát hiện thi thể cháu bé để thắp nhang thì được một người dân báo tin thấy đồ dùng của cháu ở gần hiện trường. Người thân và người dân cùng đi đến, tìm khu vực xung quanh thì phát hiện thi thể chị T.T.H.M đang nổi lên ở đám lục bình gần đó. Theo người nhà nạn nhân, trước đó, chị T.T.H.M không có mâu thuẫn với người thân. Người nhà cho biết, khi rời khỏi nhà, nạn nhân có để lại lời nhắn xin lỗi con trai.

Vụ sập nhà 4 tầng ở TP.HCM: Hai nạn nhân chấn thương nặng, bệnh viện khởi động quy trình báo động đỏ Đại diện Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM cho biết đơn vị này đã đưa 7 nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện quận Bình Thạnh trong chiều 24/9. Đây là các nạn nhân trong vụ sập nhà 4 tầng xảy ra tại quận Bình Thạnh, TP.HCM trong chiều cùng ngày.

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