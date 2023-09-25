Trên Quốc lộ 1 (QL1), đoạn qua xã Nhị Bình, huyện Châu Thành (Tiền Giang) xảy ra vụ xe máy va vào đầu cuộn tôn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.
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Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào lúc 10h50 ngày 23/9, xe máy BKS 66V1-251.18, do chị Nguyễn Thị X (SN 1980, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển chở theo bé gái 11 tuổi và bé trai 9 tuổi lưu thông trên QL1, hướng từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây.
Trong lúc đi qua ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, xe máy do chị X điều khiển va chạm với cuộn tôn dài 12,5 mét do một số người đang vận chuyển vào nhà một hộ dân ven đường để lợp mái. Cú va quẹt khiến 3 người bị thương, trong đó cháu trai 9 tuổi bị đầu cuộn tôn cắt vào cổ tử vong ngay sau đó.
Theo thông tin từ VTV News, ngay sau khi nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Vụ việc một lần nữa cảnh báo tình trạng chở tôn dài không che chắn, bọc các cạnh sắc nhọn cẩn thận, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương tích nghiêm trọng cho người đi đường.