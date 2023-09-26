Cháy cửa hàng tạp hoá ở Hà Nội ngay giữa đêm

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) nhận được tin có sự cố cháy tại điểm kinh doanh gạo và sửa chữa quần áo cũ tại thôn Tằng My, xã Nam Hồng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 21h44, ngày 25/9, Công an huyện Đông Anh nhận được tin có sự cố cháy tại điểm kinh doanh gạo và sửa chữa quần áo cũ tại thôn Tằng My, xã Nam Hồng, diện tích khoảng 9m2.

Ngay sau đó, Công an huyện Đông Anh đã xuất xe chữa cháy tới hiện trường. Đội chữa cháy khu vực 3, Công an thành phố cũng xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe stéc nước đến hiện trường.



Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Lao Động

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, người dân và lực lượng ở địa phương đã khống chế đám cháy. Đội chữa cháy Công an huyện Đông Anh và các lực lượng chức năng đã tổ chức dập tàn không để sự cố cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Đám cháy không thiệt hại về người, diện tích khu vực cháy khoảng 7m2. Tài sản thiệt hại là một số quần áo, lương thực nhưng không đáng kể.

Trước đó, theo thông tin từ VOV, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 23/9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng tạp hóa Sáu Ngát ở khu phố chợ Nam Phước, thuộc khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Thời điểm xảy ra cháy, vợ chồng chủ cửa hàng tạp hóa khóa cửa và đi vắng.

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng tạp hóa Sáu Ngát ở khu phố chợ Nam Phước, thuộc khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - Ảnh: VOV

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và người dân địa phương tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do ngôi nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên đến 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế, dập tắt ngọn lửa.

Trong quá trình tham gia dập lửa, một người dân bị thương được đưa đi cấp cứu, 2 chiến sĩ chữa cháy bị thương nhẹ. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

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