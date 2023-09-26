Gió lốc thổi tốc mái hơn 60 nhà dân, nhiều nơi bị chia cắt vì mưa lũ ở Quảng Trị

Tối 25/9, ông Lê Hài, Chủ tịch UBND xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trận lốc xoáy khiến gần 70 ngôi nhà dân bị tốc mái.
- Vụ cháy khiến 19 người Việt bị thương tại Đài Loan: Lao động Việt sẽ được bố trí việc làm
- Vụ mẹ bế con gái gần 2 tuổi đi khỏi nhà trọ: Phát hiện thi thể 2 mẹ con dưới sông Sài Gòn
Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối 25/9, thông tin từ UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại địa bàn huyện này xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Đặc biệt mưa kèm theo gió lốc khiến 60 căn nhà của người dân ở thôn Ái Tử, xã Triệu Ái bị tốc mái. Lốc xoáy còn làm gãy đổ khoảng 2.000 cây xanh, chủ yếu là cây lâm nghiệp trên địa bàn xã Triệu Ái.
Tại Quảng Bình, trong chiều 25/9 cũng đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, nước sông dâng cao gây chia cắt cục bộ nhiều khu vực tại xã Dân Hóa và Trọng Hóa của huyện Minh Hóa. Nhiều tuyến đường tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa cũng như thành phố Đồng Hới bị ngập 20-30cm, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
Hiện các địa phương thuộc tỉnh Quảng Bình cũng đã triển khai lực lượng túc trực tại các vị trí xảy ra ngập lụt, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, ngăn không để người dân đi lại qua các ngầm tràn.
Theo thông tin từ VOV, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm, cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình đã đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.
Bên cạnh đó, các địa phương tại Quảng Bình đang khẩn trương kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn.
Tỉnh Quảng Bình cũng lưu ý các vị trí có nguy cơ sạt lở cao như đồi Phòng không ở xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa; khu vực sạt lở tại tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa và khu vực có nguy cơ sạt lở tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch.