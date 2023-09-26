Gió lốc thổi tốc mái hơn 60 nhà dân, nhiều nơi bị chia cắt vì mưa lũ ở Quảng Trị

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối 25/9, thông tin từ UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại địa bàn huyện này xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Đặc biệt mưa kèm theo gió lốc khiến 60 căn nhà của người dân ở thôn Ái Tử, xã Triệu Ái bị tốc mái. Lốc xoáy còn làm gãy đổ khoảng 2.000 cây xanh, chủ yếu là cây lâm nghiệp trên địa bàn xã Triệu Ái.

Một căn nhà dân bị tốc mái hoàn toàn - Ảnh: VOV

Tại Quảng Bình, trong chiều 25/9 cũng đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, nước sông dâng cao gây chia cắt cục bộ nhiều khu vực tại xã Dân Hóa và Trọng Hóa của huyện Minh Hóa. Nhiều tuyến đường tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa cũng như thành phố Đồng Hới bị ngập 20-30cm, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.