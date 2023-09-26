Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM: Nghi vấn do chủ nhà tự đốt

Vào khoảng 5h sáng ngày 26/9, người dân sống tại gần căn nhà trên phát hiện đang xảy ra cháy tại tầng trệt. Thời điểm trên, trong nhà có một người đàn ông.
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Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng 26/9, Công an quận 8 (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xảy ra tại một căn nhà gần cầu Chánh Hưng (phường 9, quận 8).
Cụ thể, gần 5h sáng người dân phát hiện một căn nhà gần cầu Chánh Hưng (địa chỉ thuộc đường Phạm Hùng, phường 9) xảy ra cháy tại tầng trệt. Ngay sau đó, nhiều người đã hô hoán, sự việc được báo đến lực lượng chức năng.
Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, khi người dân phát hiện cháy, tìm cách ứng cứu thì người đàn ông trên đã ngăn cản không cho dập lửa. "Một người đã giữ người đàn ông này lại để những người khác tìm cách dập lửa", người dân thuật lại.
Vụ cháy sau đó được người dân cùng với lực lượng chức năng dập tắt, không có thiệt hại về người.
Bước đầu lực lượng chức năng nghi vấn người đàn ông này đã tự đốt nhà, công an đã mời người này về trụ sở để làm rõ.