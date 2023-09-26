Anh P buồn bã nói rằng không biết vì lý do gì mà vợ lại ôm con tự vẫn vì “những ngày gần đây vợ chồng rất bình thường, không hề có mâu thuẫn hay cãi vã cũng như biểu hiện lạ”. Anh P cho biết bản thân làm nghề tài xế, chạy xe cho công ty, chị M đi làm công nhân may. Hai vợ chồng sống cùng một người con học lớp ba tại nhà trọ trên địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vợ anh LĐP (35 tuổi) là chị TTHM (35 tuổi, cùng quê quê Sóc Trăng) cùng thi thể con gái 19 tháng tuổi được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua địa bàn quận 12, TP.HCM vào ngày 25/9.

Hôm xảy ra vụ việc là ngày 20/9, hình ảnh từ camera an ninh tại nhà trọ cho thấy chị M ở nhà cùng con gái. Bé mặc chiếc áo màu đỏ chạy tới chạy lui khắp xóm trọ. Sau đó, hai mẹ con rời đi mà không mang theo đồ đạc gì nhiều. Anh P cho biết, vợ đưa con gái qua nhà mẹ ruột trên đường Bình Hoà 24 (phường Bình Hoà, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) chơi. “Vợ tôi sau đó rời đi, tôi hỏi mẹ vợ thì bà cũng nói hai mẹ con nói chuyện bình thường, vợ cũng không có biểu hiện gì khác thường” – anh P tiếp.

Hai năm trước, hai vợ chồng có thêm con thứ hai nên chị M nghỉ làm công nhân may. “Vợ tôi nghỉ làm, ở nhà trông con một phần vì không ai trông, một phần vì vợ đau bệnh viêm tụy não, phải uống thuốc đều đặn hàng ngày”- anh P kể.

Sau khi đi làm về, anh P tìm vợ con thì thấy biệt tăm, hỏi người thân cũng không ai hay. Đến trưa ngày 23/9, người dân phát hiện thi thể bé gái ở sông Sài Gòn đoạn gần cầu Phú Long (phường Thạnh Lộc, quận 12) cách nơi ở của anh P và vợ chừng 4km.

Anh P hay tin chạy tới thì bàng hoàng phát hiện đây là con gái gần hai tuổi của mình. Tuy nhiên, thời điểm này chị M vẫn đang còn mất tích, chưa tìm thấy.

Khu vực phát hiện thi thể 2 mẹ con nổi trên sông Sài Gòn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đến chiều 24/9, người dân thấy chiếc ba lô treo ở hàng rào công viên gần cầu Phú Long. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng và gia đình xác nhận chiếc ba lô trên là của chị M mang theo lúc rời phòng trọ, bên trong vẫn còn bình sữa.

Nhiều người tìm kiếm quanh khu vực cầu Phú Long thì phát hiện thi thể chị M ở dưới đám lục bình. Cơ quan chức năng cũng có mặt khám nghiệm, điều tra. Trong lúc lo đang lo cho vợ con, trưa ngày 25/9, anh P nhận được nhiều cuộc điện thoại lạ. Một số người tìm đến nhà trọ nơi anh và vợ sinh sống.

“Họ hình như không biết vợ tôi mất tích, không liên lạc được nên kiếm. Họ điện thoại thì tôi nói đang ở phòng trọ. Họ tìm tới hỏi M đâu rồi M đâu rồi (hỏi vợ anh Phúc). Tôi ra hỏi có vụ gì ha anh thì họ nói ở bên phường. Tôi hỏi bên phường làm gì, rồi tôi đi theo thì thấy trong túi của họ có hồ sơ của công ty tài chính cho vay, tôi nói mấy anh bên cho vay đúng không thì họ vẫn nói ở bên phường rồi rời đi” – anh P kể.

Anh P cho biết, hai vợ chồng mới sinh con nhỏ nên cuộc sống cũng gặp không ít khó khăn. Thu nhập chính của gia đình là anh P chạy xe, nếu tăng ca thì được hơn 10 triệu. Trong khi chi phí cho con ăn học, thuốc thang cho vợ là khá nhiều. “Tôi nghi vợ tôi có vay tiền và bị họ đòi khủng bố gì đó nên nghĩ quẫn, hành động dại dột. Tôi nghi lắm vì vợ chồng tôi không có cự cãi gì mà tự nhiên vợ ôm con nhảy sông tự vẫn. Mà lâu nay tôi không biết vợ tôi có vay mượn gì, vợ cũng không nói cho tôi biết. Tội vợ con tôi, bé mới 19 tháng tuổi” – anh P nói.

Hiện nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.