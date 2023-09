Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vợ anh LĐP (35 tuổi) là chị TTHM (35 tuổi, cùng quê quê Sóc Trăng) cùng thi thể con gái 19 tháng tuổi được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua địa bàn quận 12, TP.HCM vào ngày 25/9.

Anh P buồn bã nói rằng không biết vì lý do gì mà vợ lại ôm con tự vẫn vì “những ngày gần đây vợ chồng rất bình thường, không hề có mâu thuẫn hay cãi vã cũng như biểu hiện lạ”. Anh P cho biết bản thân làm nghề tài xế, chạy xe cho công ty, chị M đi làm công nhân may. Hai vợ chồng sống cùng một người con học lớp ba tại nhà trọ trên địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.