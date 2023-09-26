Chàng shipper mỗi ngày đưa vợ con cùng đi giao hàng, nguyên nhân khiến nhiều người rơi nước mắt

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin một anh chàng shipper này đã đưa cả vợ con đi giao hàng cùng mình để tiện chăm sóc cho hai mẹ con bất cứ lúc nào.

Theo thông tin từ VTC News, dẫn tin từ SCMP, chàng shipper Wuzi (29 tuổi, sống ở Giang Tây, Trung Quốc) bỗng trở nên nổi tiếng khi đăng tải video ghi lại cảnh anh hằng ngày chở vợ con trên xe máy khi đi giao hàng. Câu chuyện khiến cộng đồng mạng nước này cảm động. Vợ của Wuzi bị trầm cảm nặng tới mức ngẩn ngơ. Nguyên nhân là sau khi sinh con, cô bị lừa mất 80 nghìn nhân dân tệ (khoảng 260 triệu đồng) khi tìm việc làm trực tuyến nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho chồng.

Bố mẹ vợ rất bận, mẹ của Wuzi lại bị tâm thần phân liệt, nên không ai có thể giúp anh trông vợ, chăm con để đi làm. Không còn cách nào khác, Wuzi phải chở vợ cùng con trai nhỏ ở sau xe máy mỗi lần ra ngoài mưu sinh. Chàng shipper Wuzi trở nên nổi tiếng khi đăng tải video ghi lại cảnh anh hằng ngày chở vợ con trên xe máy khi đi giao hàng - Ảnh: SCMP Người vợ tuy mắc chứng trầm cảm nhưng tinh thần nhìn chung vẫn khá bình tĩnh, có thể giữ lý trí, không gây ra quá nhiều phiền phức cho chồng - Ảnh: Douyin Theo thông tin từ báo Đời sống gia đình, Wuzi bắt đầu làm shipper vào đầu năm nay. Anh cho biết chỉ có công việc này mới cho phép anh vừa làm việc vừa trông nom, chăm sóc vợ con. Ông bố trẻ không thể yên tâm nếu để người vợ trầm cảm nặng ở nhà cùng con nhỏ.

May mắn thay, người vợ tuy mắc chứng trầm cảm nhưng tinh thần nhìn chung vẫn khá bình tĩnh, có thể giữ lý trí, không gây ra quá nhiều phiền phức cho chồng. Người chồng không chỉ chăm sóc vợ chu đáo mà còn mua cho vợ những món ăn ngon, quà tặng nhỏ xinh để làm vợ vui, mong vợ sớm khỏi bệnh. Những video của Wuzi đăng lên mạng xã hội được nhiều người quan tâm bởi cách anh yêu thương và chăm sóc vợ con - Ảnh: Douyin Bên cạnh đó, những video của Wuzi đăng lên mạng xã hội được nhiều người quan tâm bởi cách anh yêu thương và chăm sóc vợ con. Cụ thể, 28 video Wuzi đăng lên mạng xã hội Douyin khiến cư dân mạng cảm động. Xem cách anh chăm sóc vợ con, từ đút cho vợ ăn, tắm cho con trai đến tranh thủ thời gian đưa vợ con ra ngoài chơi, nhiều người rơi nước mắt vì vừa thương vừa nể.

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