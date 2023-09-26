Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đang truy tìm 6 người đàn ông bị tình nghi liên quan đến vụ việc cưỡng bức một người phụ nữ sau khi không thể trả tiền lãi.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Ấn Độ, vụ việc này xảy ra ở làng Mosimpur, thành phố Patna, Ấn Độ. Nguyên nhân là do chồng của nạn nhân đã vay ông chủ làng tên Singh từ vài tháng trước khoảng 1.500 rupee (khoảng gần 500.000).

Singh liên tục yêu cầu cặp vợ chồng trả thêm tiền lãi nhưng họ không chịu trả, vì thế ông đã dẫn con trai Anshu cùng cấp dưới và những người khác tấn công tập thể người phụ nữ.

Trước đó, Singh đã gọi điện đe dọa người phụ nữ này rằng nếu không trả lãi, ông sẽ làm cô khỏa thân trước bàn dân thiên hạ.

Phụ nữ sau đó đã báo cáo vụ việc cho cảnh sát. Sau khi nhận được báo cáo vào ngày 23/9, họ đã gửi nhân viên điều tra tình hình trong làng, có vẻ như điều này làm Singh tức giận.

Người phụ nữ nhập viện sau khi bị 6 người đàn ông cướng bức. Ảnh: ET Today

Vào khoảng 22h ngày 23/9, khi người phụ nữ ra ngoài lấy nước, Singh và nhóm của ông đã bắt cóc cô đến một vị trí hẻo lánh trong làng, đánh đập cô bằng gậy, sau đó cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người.

Singh còn ra lệnh cho con trai Anshu đi tiểu vào miệng vào người phụ nữ. Cuối cùng, cô đã tìm cách trốn thoát và khi gia đình ra ngoài tìm kiếm người vào giữa đêm, họ đã thấy cô chạy về nhà mà không mặc quần áo.

Cảnh sát cho biết do vết thương nặng ở đầu, hiện người phụ nữ đang được điều trị tại bệnh viện và đồng thời đang truy bắt 6 đối tượng liên quan đến vụ án.

Rajeev Mishra, một viên cảnh sát ở Patna, cho biết: “Chúng tôi đã thành lập 5 đội cảnh sát và đang tiến hành cuộc truy tìm. Vụ việc đã được lập hồ sơ và cuộc điều tra tiếp theo đang được tiến hành”.

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