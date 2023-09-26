Mới đây, một cặp vợ chồng ở Thái Lan đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi phát hiện thi thể con gái 2 tuổi bên trong xi măng.

Theo tờ Bangkok Post, Songsak Songsaeng (46 tuổi) và vợ Sunan Nahuanin (40 tuổi), sống ở tỉnh Kamphaeng Phet, đã bị bắt vào ngày 20/9 vì bị tình nghi sát hại con gái 2 tuổi của họ và sau đó nơi chôn thi thể cũng đã được tiết lộ.

Ngay lập tức, cảnh sát tới hiện trường và phát hiện thi thể của bé gái đã được chôn trong xi măng tại nhà của Sunan ở tỉnh Kamphaeng Phet

Sonsak đã bật khóc khi thú nhận hành vi phạm tội tại đồn cảnh sát và cho rằng bệnh tâm thần đã thúc đẩy anh gây án. Anh cảm thấy có lỗi và xin lỗi về điều đó. Các nhân chứng khai với cảnh sát rằng gia đình này thường xuyên cãi vã nảy lửa.

Điều sốc là Sonsak còn thừa nhận đã cùng vợ cũ sát hại 4 con trai, lần lượt phạm tội vào các năm 2013, 2014, 2016 và 2018.

Rất đông người dân tụ tập xung quanh hiện trường. Ảnh: ET Today

Ông và 4 người vợ có tổng cộng 10 người con, với vợ đầu và vợ thứ hai mỗi người sinh một, vợ thứ ba sinh 5 và vợ hiện tại sinh 3.

Trước đó, một người nổi tiếng trên mạng, Kanthat Pongpaiboonvej, đã kêu gọi cảnh sát giúp đỡ hai bé gái 12 và 4 tuổi lần lượt là Somsak và Sunan, vì người dân địa phương cho biết hai cô bé thường xuyên bị cha đánh đập.

Khi cảnh sát đến căn hộ nơi họ sống, gia đình Sonsak không có nhà. Hàng xóm biết họ có 3 đứa con nhưng lâu ngày không gặp nên nói đã gửi bọn trẻ về nhà ông nội.

Tuy nhiên, sau khi hai cô gái được cứu, họ tiết lộ cho cảnh sát rằng bố mẹ đã giết em gái của họ. Cặp vợ chồng này sau đó bị bắt và cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe ô tô mà họ sử dụng để chở xác và hiện đang điều tra động cơ gây án.

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