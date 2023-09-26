Chôn thi thể con gái 2 tuổi trong xi măng, người đàn ông đưa ra lời khai kinh hoàng sau khi bị bắt

Thế giới 26/09/2023 00:13

Mới đây, một cặp vợ chồng ở Thái Lan đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi phát hiện thi thể con gái 2 tuổi bên trong xi măng.

Theo tờ Bangkok Post, Songsak Songsaeng (46 tuổi) và vợ Sunan Nahuanin (40 tuổi), sống ở tỉnh Kamphaeng Phet, đã bị bắt vào ngày 20/9 vì bị tình nghi sát hại con gái 2 tuổi của họ và sau đó nơi chôn thi thể cũng đã được tiết lộ.

Ngay lập tức, cảnh sát tới hiện trường và phát hiện thi thể của bé gái đã được chôn trong xi măng tại nhà của Sunan ở tỉnh Kamphaeng Phet

Sonsak đã bật khóc khi thú nhận hành vi phạm tội tại đồn cảnh sát và cho rằng bệnh tâm thần đã thúc đẩy anh gây án. Anh cảm thấy có lỗi và xin lỗi về điều đó. Các nhân chứng khai với cảnh sát rằng gia đình này thường xuyên cãi vã nảy lửa.

Điều sốc là Sonsak còn thừa nhận đã cùng vợ cũ sát hại 4 con trai, lần lượt phạm tội vào các năm 2013, 2014, 2016 và 2018.

Chôn thi thể con gái 2 tuổi trong xi măng, người đàn ông đưa ra lời khai kinh hoàng sau khi bị bắt - Ảnh 1
Rất đông người dân tụ tập xung quanh hiện trường. Ảnh: ET Today

Ông và 4 người vợ có tổng cộng 10 người con, với vợ đầu và vợ thứ hai mỗi người sinh một, vợ thứ ba sinh 5 và vợ hiện tại sinh 3.

Trước đó, một người nổi tiếng trên mạng, Kanthat Pongpaiboonvej, đã kêu gọi cảnh sát giúp đỡ hai bé gái 12 và 4 tuổi lần lượt là Somsak và Sunan, vì người dân địa phương cho biết hai cô bé thường xuyên bị cha đánh đập.

Khi cảnh sát đến căn hộ nơi họ sống, gia đình Sonsak không có nhà. Hàng xóm biết họ có 3 đứa con nhưng lâu ngày không gặp nên nói đã gửi bọn trẻ về nhà ông nội.

Tuy nhiên, sau khi hai cô gái được cứu, họ tiết lộ cho cảnh sát rằng bố mẹ đã giết em gái của họ. Cặp vợ chồng này sau đó bị bắt và cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe ô tô mà họ sử dụng để chở xác và hiện đang điều tra động cơ gây án. 

Nghi mâu thuẫn gia đình, người mẹ ôm con gái vừa tròn 100 ngày nhảy sông tự vẫn

Nghi mâu thuẫn gia đình, người mẹ ôm con gái vừa tròn 100 ngày nhảy sông tự vẫn

Mới đây, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã nhảy sông tự vẫn cùng với con gái tròn 100 ngày sau khi có mâu thuẫn gia đình

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 27 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 42 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 1 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích