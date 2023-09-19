Phát hiện thi thể bé trai 7 tuổi bên trong tủ lạnh, kẻ sát nhân là người không ai ngờ tới

Thế giới 19/09/2023 11:29

Mới đây, cảnh sát Pháp đã bắt giữ người đàn ông 28 tuổi sau khi bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại bé trai 7 tuổi tại một căn hộ tại thành phố Pergipnan.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, vào ngày 14/9, thi thể của một cậu bé 7 tuổi được tìm thấy trong phòng tắm của một căn hộ ở thành phố Perpignan, miền nam nước Pháp.

Thi thể bị sung tấy và bầm tím rõ rệt, cảnh sát cũng tìm thấy các bộ phận cơ thể bị phân mảnh trong tủ lạnh ở căn hộ.

Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ nghi phạm, cha của cậu bé, 28 tuổi. Đồng thời, cảnh sát cũng cáo buộc chú và bà của cậu bé không trình báo vụ việc ngay lập tức.

Điều khiến mọi người càng tức giận hơn là cảnh sát phát hiện ra rằng người đàn ông này cũng đã cố gắng giết hai cô con gái lần lượt là 3 và 4 tuôi. Khi các bé gái được giải cứu, chúng được đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo những người hàng xóm gần đó cho biết, cậu bé sống cùng cha và hai em gái tại căn hộ tầng 4, thường không có quá nhiều tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

“Theo những gì tôi nhớ, các cháu không đi học thường xuyên”, một người hàng xóm nói.

Thi thể của cậu bé sẽ được khám nghiệm tử thi trong thời gian tới để làm rõ hoàn cảnh thực tế của vụ sát hại.

Cảnh sát đã buộc tội anh ta tội cố ý giết người, bạo lực với trẻ vị thành niên, bắt cóc, giấu xác, giả mạo và sử dụng hàng giả. Một cuộc điều tra được tiến hành đối với cha của cậu bé.

 

 

 

 

 

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