Cô gái 17 tuổi bị xe cán tử vong sau khi bị 3 người đàn ông cưỡng bức

Thế giới 19/09/2023 06:48

Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 3 nam thanh niên sau khi có hành vi quấy rối phụ nữ và gián tiếp gây ra cái chết cho cô gái 17 tuổi.

Theo hình ảnh từ camera giám sát, vào ngày 15/8, tại hạt Ambedkar Nagar, bang Uttar Pradesh, một cô gái 17 tuổi tên Nancy Patel đang trở về nhà sau giờ học thì bị 3 người đàn ông đi xe đạp đuổi theo và quấy rối.

Trong số đó, 2 người đàn ông cố gắng cướp chiếc khăn choàng trên cô gái. Do đó, cô gái mất thăng bằng và ngã xuống đường, sau đó bị một chiếc xe khác tông trúng, gây ra chấn thương nặng ở đầu và gãy xương hàm, khiến cô tử vong.

Cha của nạn nhân nói rằng: "Con gái tôi đang trên đường về nhà sau giờ học, bị 2-3 thanh niên trẻ giật khăn choàng và tát khiến cháu ngã khỏi xe. Trước khi sự việc này xảy ra, con gái tôi đã nói rằng cô ấy thường xuyên bị một số thanh niên quấy rối”.

Cô gái 17 tuổi bị xe cán tử vong sau khi bị 3 người đàn ông cưỡng bức - Ảnh 1
Hình ảnh từ camera giám sát. Ảnh: ET Today

Ông trách móc rằng chỉ vì lực lượng cảnh sát không có bất kỳ hành động nào, mới khiến con gái ông chết. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ 3 người đàn ông liên quan đến vụ án là Faisal, Shahbaz và Arbaaz.

Cảnh sát trưởng hạt Ambedkar Nagar, Ajit Sinha, cho biết khi cảnh sát đưa 3 nam thanh niên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thì một trong số họ đã nhảy ra khỏi xe và cố gắng trốn thoát.

Một trong số họ đã cướp súng của cảnh sát và bắn, làm 2 người bị thương ở chân và 1 người bị gãy chân. Hiện tại, cả 3 đang được điều trị tại bệnh viện.

 

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