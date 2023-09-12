Nữ giáo viên 40 tuổi tự tử tại nhà vì bị bắt nạt, cư dân mạng phẫn nộ truy tìm kẻ sát nhân

Thế giới 12/09/2023 11:11

Mới đây, một nữ giáo viên Hàn Quốc đã tự tử tại nhà sau khi bị nhiều phụ huynh “bắt nạt” làm dấy lên sự phẫn nộ của cư dân mạng.

Theo thông tin từ China Press, A, một nữ giáo viên tiểu học khoảng 40 tuổi ở quận Yuseong, thành phố Daejeon, có gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, đã tự tử tại nhà vào ngày 5/9.

Mặc dù chồng của cô phát hiện và kịp thời đưa đến bệnh viện nhưng vẫn không thể qua khỏi. Ngay sau đó tin tức về cái chết nữ giáo viên đã được nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Đồng nghiệp của A cùng những học sinh cô từng dạy, nghe tin này đều vô cùng đau buồn vô cùng. Sau khi gia đình của A và công đoàn giáo viên tiết lộ chi tiết vụ việc, sự tức giận của công chúng và cư dân mạng càng trở nên lớn hơn.

Chồng của A và công đoàn giáo viên thành phố Daejeon cho biết, vào năm 2019, A đã làm giáo viên chủ nhiệm lớp 1 tại một trường tiểu học ở quận Yuseong-gu.

Tuy nhiên, trong lớp học đó có 4 học sinh có thành tích kém, rất nghịch ngợm và thường xuyên gây ồn ào trong lớp, bắt nạt và đánh đập bạn.

Vào ngày 26 tháng 11 cùng năm đó, một học sinh đã tát bạn cùng lớp, sau đó A đã đưa học sinh đó đến phòng hiệu trưởng, điều này đã khiến phụ huynh của học sinh không hài lòng. Phụ huynh tự mình đến trường và yêu cầu A “quỳ gối xin lỗi”.

Nữ giáo viên 40 tuổi tự tử tại nhà vì bị bắt nạt, cư dân mạng phẫn nộ truy tìm kẻ sát nhân - Ảnh 1
Người thân đã rơi nước mắt khi cầm di ảnh của nạn nhân. Ảnh: China Press

Ngay trong tháng 12 cùng năm đó, phụ huynh đó đã đệ đơn tố cáo giáo viên A với cảnh sát về “ngược đãi trẻ em”.

Vụ kiện kéo dài đến 1 năm, mặc dù cuối cùng A được cơ quan công tố xử lý với kết luận “không nghi ngờ”, nhưng sự việc này đã gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của A.

Về phần phụ huynh đó,  trong suốt 4 năm qua, họ đã thường xuyên tố cáo A một cách ác ý với trường học. Khi gặp nhau trong cộng đồng, họ còn nhìn chằm chằm vào A với sự ác ý.

Vào tối ngày 8, nhờ sự thông tin rộng rãi của cư dân mạng Hàn Quốc, họ đã tìm ra thông tin phụ huynh này và chia sẻ kết quả tìm kiếm trên diễn đàn mạng.

Họ biết được rằng phụ huynh này kinh doanh một cửa hàng nhượng quyền của thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc “Integrity Mr. Kim” ở quận Yuseong, thành phố Daejeon.

Cư dân mạng ngay lập tức khởi động cuộc tấn công bằng cách để lại những đánh giá 1 sao cho nhà hàng này và thậm chí đến đó ném trứng, bột mì và nước sốt cà chua.

Mọi người còn đến nhà hàng để dán những miếng dán lên cửa với dòng chữ như: “Ông đã giết giáo viên”,  “Kẻ sát nhân”, “Hãy trả lại giáo viên cho chúng tôi, một lũ quỷ”,…

Nữ giáo viên 40 tuổi tự tử tại nhà vì bị bắt nạt, cư dân mạng phẫn nộ truy tìm kẻ sát nhân - Ảnh 2
Cửa hàng bị nghi ngờ do phụ huynh bắt nạt điều hành đã bị người dân giận dữ ném trứng và sốt cà chua vào. Ảnh: China Press

Trước loạt hành động của cư dân mạng và công chúng, thương hiệu nhượng quyền “Integrity Mr. Kim” cũng đã ngay lập tức đăng bài trên Instagram để chấm dứt tình trạng, bày tỏ sự tiếc nuối về cái chết của giáo viên A và đồng thời yêu cầu cửa hàng nhượng quyền đó ngừng hoạt động ngay lập tức.

Một tiệm tóc khác cũng đã bị cư dân mạng tìm ra thông tin và chỉ ra rằng chủ tiệm tóc này thực ra là một trong bốn phụ huynh đã bắt nạt giáo viên A.

Do đó, tiệm tóc này cũng bị đám đông tức giận đến đập phá cửa hàng, tường bị dán đầy những tờ giấy, trên đó viết: “Vấn đề này không thể được giải quyết chỉ bằng lời xin lỗi”,

“Hy vọng bạn cũng có thể cảm nhận được cảm giác bị bắt nạt suốt 4 năm qua”,
“Tiệm làm đẹp của kẻ giết người”, “Có thể quỳ gối trước mặt tôi không?”.

Về hiệu trưởng của trường mà giáo viên A đang làm việc, ông này đã bị gia đình nạn nhân và hội giáo viên tố cáo.

Trong quá trình kiện tụng, ông không chỉ không thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ giáo viên mà còn từ chối đề xuất của giáo viên A về việc thành lập Ủy ban bảo vệ quyền giảng dạy.

Vì vậy, từ ngày 10, trước cổng chính của trường đã nhận được hơn 20 bó hoa đám tang, được dùng để bày tỏ sự tiếc thương đối với gia đình đau buồn.

Trên các bó hoa viết: “Hiệu trưởng vô trách nhiệm”, “Hiệu trưởng cũng là một trong những kẻ ép giáo viên A đến mức tự tử”.

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