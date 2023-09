Gần 5 năm sau vụ việc, cảnh sát công bố đoạn video theo yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA), cho thấy một nữ nhân viên đang khóc và giải thích cho cảnh sát về hoàn cảnh khi tìm thấy em bé. Hình ảnh của nạn nhân và đứa bé đã được làm mờ.

Nathan Sutherland, nam y tá làm việc tại Hacienda Healthcare. Ảnh: Reuters

Có thể nghe thấy cảnh sát hỏi: “Nghe nói không có bất kỳ nam giới nào vào phòng của cô ấy?”. Một nhân viên trả lời rằng không có.

Tuy nhiên, một cựu nhân viên đã được phỏng vấn cho biết những gì y tá đề cập đến là những nhân viên tắm rửa và mặc quần áo cho bệnh nhân, nhưng y tá chịu trách nhiệm về các hoạt động y tế như quản lý thuốc lại bao gồm cả nam giới.

Sau đó, cảnh sát buộc tất cả nhân viên nam trong viện phải tham gia kiểm tra DNA và từ đó phát hiện ra Nathan Sutherland, một nam y tá đã phạm tội cưỡng hiếp.

Sau khi bị bắt, anh ta cho rằng tội ác của mình là do từng bị lạm dụng tình dục ở trại trẻ mồ côi và bị mẹ bỏ rơi. Sau khi nhận tội, anh ta bị kết án 10 năm tù và vẫn đang thụ án.

Đứa bé do nạn nhân sinh ra ban đầu không thở nhưng may mắn vẫn sống sót và lớn lên an toàn, vào tháng 12 năm nay bé sẽ tròn 5 tuổi. Hiện bé đang được người thân của mẹ đang sống tại một viện dưỡng lão khác ở Phoenix chăm sóc.

Sau khi đoạn video này được công bố, vào ngày 7/9, cơ sở chăm sóc Hacienda HealthCare đã phát biểu tuyên bố rằng đoạn video từ 5 năm trước vẫn gây đau lòng cho mọi người và hành vi của nam y tá vẫn gây ra sự phẫn nộ.

Tuy nhiên, sau sự việc xảy ra, cơ sở đã đưa ra nhiều biện pháp cải thiện và thúc đẩy sự thay đổi. Mặc dù “không thể thay đổi ngày đáng sợ đó, nhưng chúng tôi đã làm việc hết sức mỗi ngày kể từ đó để đảm bảo rằng bất kỳ ai chúng tôi chăm sóc sẽ không bị tổn thương thêm”.