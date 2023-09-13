Chấp nhận “bán thân” để thăng tiến, nữ giáo viên nhận cái kết bi thảm

Mới đây, một giáo viên nữ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã bị tiết lộ thường xuyên bán thân để thăng tiến hay để tìm kiếm một người chồng giàu có, cuối cùng cô cũng thất bại và kết thúc thảm thương.

Một giáo viên nữ tên Li, hiện đang dạy môn sinh học tại một trường cấp 3. Tuy nhiên, gần đây, có thông tin cho rằng để thăng tiến nhanh chóng trong trường, cô đã chọn cách đồng ý bán thân và ngủ với một người lãnh đạo.

Nhưng không ngờ rằng người lãnh đạo đó đã bị bắt, Li bị mất đi người hỗ trợ và thậm chí còn bị cuốn vào vụ án, liên tục bị cảnh sát điều tra. Vì vậy, Li quyết định tìm một gia đình tốt để lập gia đình.

Sau đó, Li đã gặp gỡ và đi xem mắt với một viên cảnh sát cơ sở. Li cảm thấy người đó khá tốt nên đã trực tiếp đi cùng người cảnh sát đó vào phòng và quan hệ.

Nhưng không ngờ, khi trời rạng sáng, Li bị người cảnh sát đó chặn mọi liên lạc, ồng nghĩa với việc cô ngủ với anh ta miễn phí.

Li tức giận và liền gọi điện thoại tới đơn vị và cấp trên của người cảnh sát đó, tiết lộ chi tiết về mối quan hệ một đêm của họ và hành động của người đàn ông sau khi “quan hệ”.

Vụ nữ giáo viên "bán thân" gây xôn xao dư luận. Ảnh: China Press

Vì Nv gây xôn xao dư luận nên những “hành động” của cô cũng được lan truyền, khiến nhiều cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Cư dân mạng bình luận: “Nữ giáo viên trông khá xinh nhưng không hiểu sao lại bị đưa vào danh sách đen”,

“Quả đúng là một giáo viên sinh học”,

“Con gái bây giờ táo bạo quá”.

Mặt khác, một số cư dân mạng cũng tỏ ra nghi ngờ tin đồn về Li, cho rằng có khả năng “bịa chuyện”.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chap-nhan-ban-than-de-thang-tien-nu-giao-vien-nhan-cai-ket-bi-tham-616307.html