Mới đây, cảnh sát Thái Lan đã bắt tạm giam đối một nam giáo viên sau khi người này bị tố cáo có hành vi cưỡng hiếp đối với bé gái 9 tuổi.

Theo thông tin tờ Thaiger (Thái Lan), một bé gái 9 tuổi ở tỉnh Lampang, Thái Lan đã bị nam giáo viên cưỡng hiếp khi đi vệ sinh.

Trước đó, vào ngày 25/8, một nam giáo viên đã đến trường nữ sinh để họp và tập huấn.

Khi phát hiện thấy nạn nhân đi một mình vào nhà vệ sinh, anh đã lợi dụng cơ hội này để theo sau và sau đó khóa cửa, thực hiện hành vi cưỡng hiếp trước khi bỏ đi.

Sau khi về nhà, cô không dám kể lại sự việc vì sợ hãi nhưng mẹ cô liên tục nhận thấy điều gì đó kỳ lạ ở con gái, sau nhiều lần bị tra hỏi, cô gái đã suy sụp và kể lại việc mình bị xâm hại ở trường.

Bé gái 9 tuổi bị nam giáo viên cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh. Ảnh: China Press

Sau khi biết tin con gái bị xâm hại tình dục, người mẹ đã ngay lập tức trình báo vụ việc lên cơ quan công an đồng thời cũng đưa con gái đi khám bác sĩ. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát sẽ tiến hà điều tra để xử lý nam giáo viên.

Trước đó, ở Ấn Độ cũng đã xảy ra vụ việc tương tự khi một cô gái 16 tuổi bị ba giảng viên đại học cưỡng hiếp.

Theo đó, cha của cô gái đệ đơn tố cáo một giảng viên đại học đã xâm hại con gái ông.

Người cha cho biết con gái đã nói với ông rằng cô bị giáo viên đe dọa sẽ xóa tên cô khỏi trường.

Trước cảnh sát và thẩm phán, cô gái đã đưa ra cáo buộc về việc bị xâm hại từ một số người khác, bao gồm hiệu trưởng và giảng viên đại học.

Ngay sau đó, cảnh sát đã tiến hành bắt tạm giam 3 giảng viên trong đó có hai người đến từ cùng một trường đại học nơi cô gái hiện đang theo học, người còn lại giảng dạy tại một trường đại học khác được chính phủ hỗ trợ.

Ngoài ra, cảnh sát cho biết họ cũng đã bắt giữ anh họ của cô gái sau khi cô khai rằng anh ta đã cưỡng hiếp cô vài lần.

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