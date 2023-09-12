Vào tháng 3 năm nay, một vụ án mạng đã xảy ra ở Đức trong đó một bé gái 12 tuổi bị sát hại sau khi cô nói với giáo viên rằng mình đang bị bắt nạt.

Tờ Evening Standard trước đây đã đưa tin rằng nạn nhân là một cô gái 12 tuổi có tên là Louise.

Vào ngày 12/3, cô bé được phát hiện đã tử vong với nhiều vết dao trên cơ thể trong một khu rừng gần thị trấn Freudenberg ở phía tây nước Đức, vụ án khiến cả Đức chấn động.

Sau vụ án, hai cô gái 12 tuổi và 13 tuổi bị tình nghi sát hại Louise đã được giao cho các cơ quan bảo vệ trẻ em để giữ giam và bảo vệ. Cả hai đã thú nhận tội giết người.

Theo truyền thông Đức khi đó, Louise tâm sự với một giáo viên trong trường rằng mình bị hai cô gái bắt nạt trong vài tháng, sau khi biết chuyện, hai cô gái này tức giận và trả thù nạn nhân.

Cảnh sát cho biết vào thời điểm đó Louise bị nhiều vết đâm và cuối cùng tử vong vì mất máu quá nhiều.

Bé gái 12 tuổi bị hai bạn học sát hại vì nói với giáo viên mình bị bắt nạt. Ảnh minh họa: Internet

Theo AFP, vào tháng 3 năm nay, Louise rời khỏi nhà bạn ở gần thị trấn Freudenberg, thuộc bang North Rhine-Westphalia và sau đó không tìm thấy. Ngày hôm sau, cô bé được tìm thấy tử vong trong một khu rừng gần nhà, trên cơ thể có nhiều vết dao.

Sau đó, hai cô gái 12 tuổi và 13 tuổi, có quen biết với Louise, đã thú nhận rằng họ đã giết người.

Cơ quan công tố cho biết hôm nay rằng vì cả hai bị cáo không đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự, vụ án này đã được khép lại. Theo luật hình sự Đức, mọi hành vi của người dưới 14 tuổi đều không bị trừng phạt.

Các nhà điều tra cho biết không có dấu hiệu cho thấy có bên thứ ba tham gia vào vụ án này.

Sau vụ án, hai cô gái liên quan đã được đưa vào cơ sở bảo trợ trẻ em và hiện được đưa vào trại cải huấn và đi học ở đó.

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