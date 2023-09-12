Bé gái 12 tuổi bị bạn học sát hại sau khi kể chuyện bị bắt nạt với giáo viên

Thế giới 12/09/2023 16:49

Vào tháng 3 năm nay, một vụ án mạng đã xảy ra ở Đức trong đó một bé gái 12 tuổi bị sát hại sau khi cô nói với giáo viên rằng mình đang bị bắt nạt.

Tờ Evening Standard trước đây đã đưa tin rằng nạn nhân là một cô gái 12 tuổi có tên là Louise.

Vào ngày 12/3, cô bé được phát hiện đã tử vong với nhiều vết dao trên cơ thể trong một khu rừng gần thị trấn Freudenberg ở phía tây nước Đức, vụ án khiến cả Đức chấn động.

Sau vụ án, hai cô gái 12 tuổi và 13 tuổi bị tình nghi sát hại Louise đã được giao cho các cơ quan bảo vệ trẻ em để giữ giam và bảo vệ. Cả hai đã thú nhận tội giết người.

Theo truyền thông Đức khi đó, Louise tâm sự với một giáo viên trong trường rằng mình bị hai cô gái bắt nạt trong vài tháng, sau khi biết chuyện, hai cô gái này tức giận và trả thù nạn nhân.

Cảnh sát cho biết vào thời điểm đó Louise bị nhiều vết đâm và cuối cùng tử vong vì mất máu quá nhiều.

Bé gái 12 tuổi bị bạn học sát hại sau khi kể chuyện bị bắt nạt với giáo viên - Ảnh 1
Bé gái 12 tuổi bị hai bạn học sát hại vì nói với giáo viên mình bị bắt nạt. Ảnh minh họa: Internet

Theo AFP, vào tháng 3 năm nay, Louise rời khỏi nhà bạn ở gần thị trấn Freudenberg, thuộc bang North Rhine-Westphalia và sau đó không tìm thấy. Ngày hôm sau, cô bé được tìm thấy tử vong trong một khu rừng gần nhà, trên cơ thể có nhiều vết dao.

Sau đó, hai cô gái 12 tuổi và 13 tuổi, có quen biết với Louise, đã thú nhận rằng họ đã giết người.

Cơ quan công tố cho biết hôm nay rằng vì cả hai bị cáo không đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự, vụ án này đã được khép lại. Theo luật hình sự Đức, mọi hành vi của người dưới 14 tuổi đều không bị trừng phạt.

Các nhà điều tra cho biết không có dấu hiệu cho thấy có bên thứ ba tham gia vào vụ án này.

Sau vụ án, hai cô gái liên quan đã được đưa vào cơ sở bảo trợ trẻ em và hiện được đưa vào trại cải huấn và đi học ở đó.

Nữ giáo viên 40 tuổi tự tử tại nhà vì bị bắt nạt, cư dân mạng phẫn nộ truy tìm kẻ sát nhân

Nữ giáo viên 40 tuổi tự tử tại nhà vì bị bắt nạt, cư dân mạng phẫn nộ truy tìm kẻ sát nhân

Mới đây, một nữ giáo viên Hàn Quốc đã tự tử tại nhà sau khi bị nhiều phụ huynh “bắt nạt” làm dấy lên sự phẫn nộ của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 17 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 32 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 32 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích