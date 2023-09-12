Mới đây, một người phụ nữ ở Đài Loan đã đăng bài lên mạng xã hội tố cáo chồng ngoại tình với mẹ ruột 51 tuổi của mình gây phẫn nộ cộng đồng mạng.

Một người vợ 25 tuổi ở Đào Viên, Đài Loan đã phẫn nộ và đăng 34 bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện lên mạng xã hội, tố cáo người chồng 27 tuổi, một quân nhân chuyên nghiệp, ngoại tình với mẹ vợ 51 tuổi

Cuộc trò chuyện này khiến cư dân mạng “mất hết niềm tin vào con người” và hiện tại người phụ nữ đã đăng bài tiếp tục để tiết lộ tình hình hiện tại và công khai hình ảnh của các bên liên quan.

“Tôi đã cập nhật lại ảnh và tình hình hiện tại. Tôi không còn quan tâm đến cách mọi người nghĩ về tôi nữa!”

“Tôi đã hứa với mọi người là không xóa bài nhưng tôi đã xóa và xin lỗi vì tôi thực sự không thể xem đi xem lại đoạn hội thoại đó”, người vợ đã sao lưu bài viết của mình trên trang web tiết lộ.

Người vợ đăng đàn tố cáo chồng ngoại tình với mẹ vợ. Ảnh: China Press

Người vợ cho biết cô không tiết lộ chồng trên mạng vì không muốn ly hôn!

“Mỗi tài sản trong hôn nhân đều có phần của tôi, dù là tiền thuê phòng hay tiền gì đi chăng nữa! Nhưng tôi mới kết hôn một năm, tôi có thể nhận lại được gì? Hơn nữa, họ đều mất việc làm, đó là cách tốt nhất để trả thù, mặc dù sự trả thù vẫn là ở chính tôi”, cô nói.

Người vợ cho biết, trước đó cô đã hứa sẽ đăng ảnh, nhưng cô chỉ có ảnh của mẹ, vì vậy cô đăng tải ảnh của mẹ. Điều đáng chú ý là, trong tình huống như vậy, mẹ cô vẫn trở về nhà tìm cha cầu cứu.

Người vợ cho biết, mẹ cô đã gặp tai nạn xe hơi vào đầu năm và bị nẹp thép trước và sau xương chậu.

“Như vậy cũng có thể quan hệ? Tôi chỉ muốn hỏi liệu có đau không?”

Khi cô ra khỏi nhà, mẹ cô lại trốn vào phòng gia đình, giả vờ yếu đuối.

“Tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ táo bạo như thế” và “Đây là vết thương trong lòng tôi suốt đời”.

Cô cũng kêu gọi mọi người không làm phiền bạn bè và gia đình xung quanh, họ có cuộc sống riêng của mình phải tiếp tục.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-ngoai-tinh-voi-me-vo-51-tuoi-co-gai-dang-dan-to-cao-616024.html