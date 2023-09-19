Bé gái 5 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại sau khi trở thành nô lệ của chủ nợ

Thế giới 19/09/2023 06:48

Để trả khoản nợ 200 USD, một phụ nữ ở Mỹ đã bán con gái 5 tuổi của mình để trả nợ, cuối cùng bé gái đã qua đời sau khi bị chủ nợ sát hại.

Theo thông tin từ tờ The Mirror, vào ngày 10/11/2009, một cô bé 5 tuổi đã biến mất khỏi nhà ở tiểu bang Bắc Carolina, Mỹ. Ban đầu, mẹ của cô bé, Antoinette Nicole Davis, khẳng định không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái, nhưng sau đó cô lại tố cáo bạn trai của mình có liên quan và dẫn đến việc anh ta bị bắt.

Tuy nhiên, sau đó, cảnh sát đã phát hiện qua hình ảnh camera giám sát rằng cô bé đã bị một người đàn ông khác bắt cóc, vì vậy họ đã thả bạn trai của Nicole. Lúc đó, Nicole mới thay đổi lời khai và cho biết con gái bị Mario Andrette McNeill đưa đi.

Nicole thừa nhận rằng cô nợ McNeill 200 USD (khoảng 4,8 triệu) và vào ngày xảy ra vụ việc, anh ta đã đến nhà đòi nợ và yêu cầu nếu cô không trả được tiền thì sẽ lấy con gái làm “nô lệ”.

Nicole đã đồng ý và giao con gái cho anh ta, nhưng cô nhấn mạnh rằng chỉ để anh ta quan hệ với con, tuy nhiên không ngờ rằng McNeill sẽ bắt cóc con gái.

Bé gái 5 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại sau khi trở thành nô lệ của chủ nợ - Ảnh 1
Antoinette Nicole Davis (bên trái) và con gái 5 tuổi. Ảnh: The Mirror

Theo điều tra của cảnh sát, vào đêm 9/11/2009, McNeill đã ở nhà cùng bạn gái và cô bé, lúc này anh ta đã sử dụng cần sa và uống rượu suốt đêm.

Sau đó, anh ta bắt đầu gửi tin nhắn cho bạn gái cũ của mình, chị gái của Nicole là Brenda Davis. Tuy nhiên, vì không nhận được phản hồi, McNeill tức giận và đến trực tiếp nhà Brenda.

McNeill thừa nhận rằng anh biết cách xâm nhập vào nhà Brenda khi không có chìa khóa. Vì vậy anh đã đối đầu với Nicole trong nhà Brenda, sau đó Nicole đồng ý giao con gái 5 tuổi cho anh và nói sẵn sàng dùng con gái mình để trả nợ.

Đồng thời yêu cầu McNeill đưa con gái đến khách sạn và cưỡng hiếp cô.

Brenda cho biết, vào sáng ngày 10/11, cô và bạn trai Jeroy Smith bị đánh thức vì nghi ngờ có người mở cửa phòng ngủ.

Đến 6 giờ sáng cùng ngày, Nicole bất ngờ bước vào phòng của Brenda và bạn trai, đánh thức họ dậy và khai rằng con gái đã đột ngột biến mất.

Brenda cho biết ban đầu Nicole không muốn gọi cảnh sát nhưng mãi đến khi thuyết phục được, cô mới trình báo cảnh sát về việc con gái mất tích vào sáng ngày hôm đó.

Sau khi cảnh sát tiến hành khám xét, Nicole tạm thời làm gián đoạn phương hướng điều tra, cho đến khi tên McNeill lần nữa được tiết lộ, cảnh sát mới mở lại cuộc khám xét.

Cảnh sát sau đó phát hiện ra rằng McNeill nhận phòng một khách sạn vào khoảng 6 giờ sáng ngày 10/11 và đưa một bé gái vào phòng.

Lúc 7h35 sáng cùng ngày, McNeill cùng cô gái rời khách sạn. Một nhân viên khách sạn sau đó nhìn thấy thông báo mất tích của cảnh sát và kể lại rằng McNeill lúc đó có hành động đáng ngờ nên đã chủ động thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật.

Cảnh sát sau đó xác định McNeill là nghi phạm số một và đã tự mình ra đầu thú vào ngày 13/11 nhưng vẫn từ chối giúp tìm ra tung tích của bé gái.

Ngày 14/11, Nicole bị buộc tội buôn người vì sử dụng các bé gái làm nô lệ tình dục để trả nợ. Ngày 16/11, cảnh sát phát hiện thi thể của bé gái trong một đàn hươu trên một xa lộ nông thôn ở Bắc Carolina.

Sau khi khám nghiệm pháp y, cô gái tử vong do ngạt thở, trên cơ thể có dấu hiệu bị xâm hại rõ ràng.

Cha mẹ cô gái đã ly hôn, quyền nuôi con ban đầu được trao cho bố cô, tuy nhiên, vì bố cô mềm lòng và sẵn sàng để Nicole nuôi con gái mình trong 6 tháng. Nhưng không ngờ rằng con gái lại bị xâm hại như vậy và cuối cùng qua đời.

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