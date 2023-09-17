Cảnh sát tìm thấy thuốc trừ sâu và hung khí tại nơi ở. Sau đó, họ sẽ dùng chất độc để kiểm tra xem thành phần còn sót lại trong cơ thể Jin có giống với thành phần trong lọ thuốc trừ sâu hay không.

Ngày 16/9, Sở cảnh sát Jeolla Nam cho biết, theo báo cáo khám nghiệm tử thi đầu tiên, chủ nhân của ngôi nhà, một người đàn ông 59 tuổi họ Jin, bị tình nghi tự tử.

Cảnh sát sẽ xem lại hình ảnh từ camera giám sát gần đó và điều tra những người liên quan như hàng xóm và người thân để làm rõ lý do ông Jin chọn cách cả gia đình cùng kết thúc.

Do tình hình cửa chính căn nhà đã được khóa kín và không phát hiện dấu vết xâm nhập từ bên ngoài tại thời điểm vụ án xảy ra, cảnh sát đánh giá có thể là ông Jin đã sát hại vợ con rồi tự tử.

Với việc gia đình ông Jin gặp bi kịch như vậy, ông A, một người hàng xóm hơn 80 tuổi, cảm thấy rất sốc.

Trong cuộc phỏng vấn, ông tiết lộ rằng Jin là người chăm chỉ, trung thực và hầu như đáp ứng mọi yêu cầu từ hàng xóm.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường. Ảnh: ET Today

Ông thậm chí còn dọn dẹp con đường vào làng mỗi ngày và trong mùa đông, ông Jin cũng chịu trách nhiệm làm sạch tuyết.

Ông A cho biết ông Jin đã sống ở làng này từ nhỏ và chủ yếu sống nhờ canh tác đất đai và nuôi gà vịt để sinh sống.

Ông là một người dân nông thôn bình thường, khá giỏi trong việc sửa chữa các thiết bị như bình nóng lạnh và thường sẵn lòng giúp đỡ hàng xóm sửa chữa các máy nông nghiệp hỏng.

Ông chịu trách nhiệm cho tất cả công việc và thường đến nhà hàng Trung Quốc lấy thức ăn thừa cho gia súc, cũng như thu gom những đồ không cần thiết của hàng xóm, sử dụng khả năng sửa chữa của mình hoặc bán cho nhà tái chế.

Đối với ba người con trai của ông Jin , mặc dù họ đều là người khuyết tật nhưng thường ít khi nghe ông tự nguyện đề cập đến công việc gia đình hoặc có bất kỳ phàn nàn nào.

Ông A tiết lộ rằng trong quá khứ, mình cũng thường thấy ông Jin lái xe van, đưa cả gia đình đi chơi, cảm nhận được sự hòa thuận và hạnh phúc của cả gia đình năm người, điều này đã thu hút được sự chú ý của hàng xóm.

Ông B, một người hàng xóm khác, cũng xác nhận rằng ông Jin luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và cả làng quê đều cảm thấy sốc và đau lòng về bi kịch của gia đình ông.

Báo cáo cho biết, vì vào ngày 4/9, ông Kim mới bị cáo buộc phạm tội cưỡng hiếp đối với một phụ nữ trong một ngôi làng khác, nên đã bị cảnh sát khởi tố điều tra.

Cảnh sát cho biết vụ án này cũng có thể là ngọn lửa đẩy ông Jin quyết định sát hại vợ con rồi tự sát. Hiện tại, cảnh sát đang nỗ lực điều tra sự việc.

Trước đó, vào chiều 15/9, hàng xóm của gia đình ông Jin đã gọi điện nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi.

Nghi ngờ xảy ra chuyện không ổn, họ đã đến nhà ông Jin và phát hiện nhiều dấu vết máu trên cửa sổ và cửa nhà. Sau khi báo cáo sự việc, cảnh sát đã đột nhập vào nhà và phát hiện 5 thi thể bên trong.