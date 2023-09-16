Mới đây, cảnh sát Hàn Quốc đang tiến hành điều tra vụ án mạng trong đó 5 thi thể được tìm thấy trong một căn nhà ở nông thôn.

Chiều 15/9, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại một ngôi làng nông thôn ở Hàn Quốc.

Một gia đình gồm 5 người sống ở huyện Yeongam, tỉnh Jeolla Nam đã được phát hiện tử vong bên trong một ngôi nhà.

Được biết, gia đình nạn nhân bao gồm một người đàn ông tên Jin hơn 60 tuổi, vợ và ba người con trai của ông, đều từ 20 đến 30 tuổi.

Theo đó, hàng xóm đã gọi điện nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi. Nghi ngờ xảy ra chuyện không ổn, họ đã đến nhà ông Jin và phát hiện nhiều dấu vết máu trên cửa sổ và cửa nhà.

Sau khi báo cáo sự việc, cảnh sát đã đột nhập vào nhà và phát hiện 5 thi thể bên trong.

Trong đó, thi thể của một người đàn ông ở độ tuổi 60 và vợ ở độ tuổi 50 được tìm thấy trong một căn phòng nhỏ nối liền với nhà bếp, trong khi thi thể của 3 người con trai ở độ tuổi 20 được tìm thấy trong phòng ngủ chính.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ. Ảnh: News1

Theo cảnh sát địa phương, bên cạnh mỗi thi thể của gia đình nạn nhân có nhiều vết máu vương vãi khắp nơi. Tuy nhiên cửa ra vào của ngôi nhà đều bị khóa từ bên trong nhà, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu bị đột nhập.

Hiện họ đang điều tra nguyên nhân cái chết của gia đình năm người, không loại trừ khả năng giết người hoặc tự sát.

Báo cáo cho biết, ba người con trai của gia đình Kim đều là người tàn tật nặng hoặc mắc chứng tự kỷ, không phải là người tàn tật về thể chất.

Người đàn ông họ Jin suốt đời làm nghề nông và gia đình 5 người của ông không phải là đối tượng nhận trợ cấp sinh hoạt của chính phủ dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Tuy nhiên, ông Jin bị tình nghi phạm tội cưỡng hiếp đối với phụ nữ ở các làng khác vào ngày 4/9, do đó trở thành nghi phạm đang bị cảnh sát điều tra và ông cũng đã không trả lời lệnh triệu tập của cảnh sát hai ngày trước.

Phát hiện “cậu nhỏ” của chồng rất ngắn trong đêm tân hôn, cô gái đăng đàn kêu mình bị lừa Sau bài đăng của cô gái, người chồng đã nói chuyện và bày tỏ rằng anh đã cố ý giấu giếm chuyện này vì sợ bị bỏ rơi, cuối cùng sau này hai người đã làm lành với nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-5-thi-the-ben-trong-ngoi-nha-khoa-kin-cua-canh-sat-nghi-ngo-nan-nhan-bi-sat-hai-617133.html