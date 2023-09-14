Sát hại vợ trước mặt 2 con, người đàn ông vẫn bình tĩnh tắm rửa nạn nhân sau đó mới ra tự thú

Thế giới 14/09/2023 15:31

Mới đây, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ người đàn ông 25 tuổi sau khi anh ra tay sát hại vợ vào ngày 7/9.

Nando Kusuma Wardana (25 tuổi) thuê nhà cùng vợ Mega Suryani Dewi (24 tuổi) và hai con nhỏ ở quận Sisikarang, Bekasi.

Khoảng 11h đêm ngày 7/9, hai vợ chồng xảy ra cãi vã gay gắt về vấn đề tài chính gia đình. Trong cơn tức giận, Nando đã sát hại Megha Suryani trước mặt hai đứa trẻ.

Nando không hề hoảng sợ, thay vào đó, anh lau chùi vết máu, sau đó tắm rửa cho thi thể, đặt lên giường, đắp nệm rồi tiếp tục sinh hoạt như thường lệ.

Sát hại vợ trước mặt 2 con, người đàn ông vẫn bình tĩnh tắm rửa nạn nhân sau đó mới ra tự thú - Ảnh 1
Gia đình của Nando Kusuma Wardana. Ảnh: China Press

Sau đó, sáng 8/9, Nando giao hai đứa con cho bố mẹ và nói Megha Suryani đi làm nên không đi theo. Tối 8/9, Nando cuối cùng đã ra đầu thú tại đồn cảnh sát và khai rằng mình đã giết vợ.

Cảnh sát bắt giữ Nando và đưa anh về căn nhà cho thuê, nơi họ tìm thấy thi thể của Megha Suriani. Sáng sớm ngày 9/9, người dân trong làng và chủ nhà biết được vụ án mạng.

Trước đó, ở Ấn Độ cũng đã xảy ra án mạng tương tự chồng sát hại vợ trước mặt 2 con. Theo đó, một người đàn ông 36 tuổi ở bang Maujpur đã sát hại vợ vì nghi ngờ ngoại tình.

Một quan chức cho biết vụ việc xảy ra trước mặt hai cô con gái của cặp vợ chồng, trong đó có 1 người bị thương nặng khi cố gắng can thiệp và giải cứu mẹ mình.

Theo lời khai của người dân xung quanh, ngay khi họ tới hiện trường, nghi phạm đã bỏ trốn. Vết đâm được nhìn thấy trên cổ, ngực và tay trái.

Cảnh sát cho biết nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi do vết thương quá năng.

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