Mới đây, một người phụ nữ Anh đã lên tiếng sau khi chính phủ kêu gọi người dân đưa ra những đề xuất liên quan đến việc cấm nhân giống và nuôi chó hung dữ.

Theo thông tin từ tờ The Mirror, một bé gái 11 tuổi ở Birmingham (Anh) đang đi chơi cùng chị gái vào ngày 9/9 thì bất ngờ bị một con chó đã tuột xích tấn công vào vai và cánh tay của bé gái, sau đó tấn công hai người đàn ông khác.

Sự việc kinh hoàng này sau khi được tiết lộ trên TikTok đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Do liên tục xảy ra các vụ chó tấn công người, Bộ trưởng Nội vụ Anh, Suella Braverman, cũng kêu gọi mọi tầng lớp xã hội đưa ra đề xuất về luật liên quan đến việc cấm nhân giống và nuôi chó hung dữ.

Tuy nhiên, bà Emma Whitfield, mẹ của một cậu bé 10 tuổi tên Jack Lis, đã lên tiếng chỉ trích rằng cậu con trai của bà đã bị tấn công và tử vong bởi một con chó hung dữ cách đây 2 năm.

Bà tỏ ra tức giận vì chính phủ chỉ nhận ra sự nghiêm trọng của vụ việc chó tấn công người sau khi xem video lan truyền trên TikTok.

Cậu bé 10 tuổi bị chó cắn tử vong khi đang trên đường đến nhà bạn. Ảnh: ET Today

Vào tháng 11 năm 2021, Jack đến nhà một người bạn chơi sau giờ học và bị một con chó nặng 44,45 kg tên là “Beast” tấn công và gây tử vong.

Emma Whitfield chỉ có thể nhận biết thi thể của con trai bằng đôi giày mà cậu đang mang. Chủ của con chó sau đó đã bị kết án tù, nhưng cái chết của Jack vẫn ám ảnh cả gia đình đến ngày hôm nay.

Điều khiến Whitfield tức giận là các chính trị gia chỉ phản ứng với những sự việc như vậy sau khi tận mắt chứng kiến ​​đoạn video lan truyền trên TikTok: “Các người ở đâu khi con trai tôi bị giết? Các người ở đâu khi những người vô tội khác bị giết?”

Emma Whitfield cũng lo ngại về lời kêu gọi cấm nuôi và nhân giống một số giống chó cụ thể.

Bởi vì ngoài chó hung dữ, còn rất nhiều loại chó khác cũng có vấn đề tương tự. Khi một giống chó bị cấm, những người vô đạo đức sẽ chuyển sang mục tiêu khác, và tin rằng chính phủ nên tiến xa hơn và có hành động chống lại các nhà chăn nuôi tư nhân và chủ sở hữu vô trách nhiệm.

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