Phát hiện “cậu nhỏ” của chồng rất ngắn trong đêm tân hôn, cô gái đăng đàn kêu mình bị lừa

Tuy nhiên, cô bị sốc khi phát hiện dương vật của chồng chỉ dài khoảng khoảng 3 cm nên cô bày tỏ cảm xúc trên diễn đàn trực tuyến Reddit: “Tôi cảm thấy bị lừa”.

Một nữ cư dân mạng người nước ngoài 27 tuổi cho biết, vì chồng nhất quyết từ chối quan hệ trước hôn nhân nên cặp đôi không hề quan hệ lần đầu tiên cho đến tận đêm tân hôn.

“Chồng tôi không phải là người theo đạo và chỉ tự gọi mình là 'rất cổ điển'. Chúng tôi gần như đã làm điều đó vài lần khi chúng tôi ân ái, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Tôi đã cố gắng nhưng anh ấy luôn dừng lại khi 'quá mức'”, cô chia sẻ.

Theo nội dung bài đăng, nữ cư dân mạng đã đính hôn với người chồng 32 tuổi sau khi hẹn hò được 6 tháng và còn 6 tháng nữa mới tổ chức đám cưới. Ngay sau đó, họ đi trăng mật.

Cô gái trực tiếp nói rằng chồng từ chối quan hệ trước hôn nhân không hoàn toàn vì ý thức mà là vì sợ bị phát hiện.

Trong đêm tân hôn, cô gái phát hiện "cậu nhỏ" của chồng rất ngắn. Ảnh: ET Today

Cô giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng tâm trạng của cô vẫn chưa thể bình tĩnh. “Tôi không có ý định hạ nhục anh ấy, thực tế là tôi không biết làm thế nào để nói về chủ đề này, cũng không muốn tìm ý kiến từ những người xung quanh... Ít nhất đây là sự thật nửa vời hoặc là cố ý che giấu, có thể nói đây là điều ngoài dự đoán”, cô nói.

Đại đa số cư dân mạng đã chỉ trích hành vi lừa dối của người chồng:

“Tôi cảm thấy bất an với sự kiểm soát của gã này”

“Tôi hy vọng bạn nhận ra rằng mình có quyền bị sốc. Rõ ràng anh ta đã cố tình che giấu và biết rằng điều đó có thể phá hỏng mọi thứ”.

Tuy nhiên, một số người cho rằng người chồng chỉ muốn bảo vệ bản thân, thậm chí còn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân để động viên anh ấy:

“Mọi người có thể thể hiện tình yêu qua nhiều cách khác nhau”

“Tôi đã hẹn hò với một người có cậu nhỏ rất ngắn... anh ấy rất thú vị trong chuyện giường chiếu, ngay từ đầu đã thẳng thắn. Thảo luận những hạn chế về thể chất và cách bù đắp chúng. Sự thật và tự tin là rất gợi cảm”.

Trong các cập nhật sau đó, cô gái trên mạng tiết lộ rằng chồng đã thông qua bạn bè nhìn thấy bài viết và thú nhận rằng anh đã cố ý giấu giếm vì sợ bị bỏ rơi.

“Nhưng tôi cam đoan với các bạn, chồng tôi là một người rất chu đáo. Tôi sẽ không rời xa anh ta vì cái này”, cô nói. Cô ấy cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ từ cư dân mạng, có vẻ như cặp vợ chồng đã làm lành.