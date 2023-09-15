Nóng: Cưỡng hiếp con gái 206 lần, người đàn ông lãnh án 12 năm tù giam

Thế giới 15/09/2023 13:50

Người đàn ông bị kết án 12 năm tù vì tội cưỡng hiếp con gái nhiều lần đến mức cô bé không chịu đựng được phải bỏ nhà ra đi.

Mới đây, một tòa án ở Đài Loan đã tuyên phạt người đàn ông ở thành phố Đào Viên 12 năm tù vì tội cưỡng hiếp con gái.

Theo lời kể, khi còn học cấp 2, cô gái đã khóc lóc, phàn nàn với mẹ chuyện bị xâm hại nhưng không có kết quả, cho đến khi học năm 12 cô không thể chịu đựng nữa và bỏ nhà đi.

Giáo viên đã tìm đến cô và biết được lý do liền báo cáo cho trung tâm ngăn chặn bạo lực gia đình và xâm hại tình dục của thành phố.

Đứng trước tòa, cô gái nói rằng: “Khi tôi học lớp 5 và 6, bố yêu cầu tôi lên tầng trên để mát xa nhưng ông ta đã trực tiếp đụng chạm cơ thể. Tôi đã cố đẩy ông ta nhưng không thành công, ông ta nói chỉ cần một lần là đủ”, nạn nhân cho biết.

Cô gái còn nói rằng, trong lúc bị xâm hại, cô đã kêu đau và có chảy máu, cho đến khi người đàn ông thỏa mãn mới kết thúc.

“Nếu tôi không đồng ý quan hệ, bố sẽ tức giận và nghi ngờ tôi có bạn trai hay không. Tôi đã nói với mẹ về việc bố xâm hại, nhưng sau đó không biết bố nói gì với mẹ, vì vậy mọi chuyện trôi qua”, cô kể thêm.

Nóng: Cưỡng hiếp con gái 206 lần, người đàn ông lãnh án 12 năm tù giam - Ảnh 1
Cô gái bị cha cưỡng hiếp nhiều lần khi mẹ không có nhà. Ảnh: China Press

Cô cũng cho biết lần gần đây nhất là ở nhà vào tháng 7 năm 2020. Khi cô 17 tuổi, hôm đó mẹ cô ra ngoài mua đồ: “Bố nói với tôi rằng đó là lần cuối cùng và yêu cầu tôi đổi tư thế cho đến khi ông thỏa mãn nhưng tôi không đồng ý nên đã cãi nhau, cùng lúc đó tôi cũng đã ghi âm”.

Người đàn ông bào chữa rằng con gái không tuân thủ sự quản lý vì chuyện có bạn trai nên bị ông ta trừng phạt. Ông ta thừa nhận đã nói với con gái rằng: “Nếu cần bạn trai, có thể coi bố là bạn trai, nếu có nhu cầu, có thể tìm bố”.

Nhưng đó chỉ là lúc ông khai sáng cho con gái mình, ông nói những điều vô nghĩa, không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Qua cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát đã xác định rằng người cha của xâm hại con gái mỗi tuần một lần, tổng cộng là 206 lần.

Tuy nhiên, tòa án chỉ xác định được 2 tội danh dựa trên bằng chứng. Tòa án tối cao vẫn duy trì quan điểm của các phiên tòa trước đó và dựa vào những tội danh nghiêm trọng như cưỡng hiếp nên đã tuyên án người đàn ông 12 năm tù.

Sát hại vợ trước mặt 2 con, người đàn ông vẫn bình tĩnh tắm rửa nạn nhân sau đó mới ra tự thú

Sát hại vợ trước mặt 2 con, người đàn ông vẫn bình tĩnh tắm rửa nạn nhân sau đó mới ra tự thú

Mới đây, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ người đàn ông 25 tuổi sau khi anh ra tay sát hại vợ vào ngày 7/9.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 29 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 59 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 2 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích