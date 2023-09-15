Theo lời kể, khi còn học cấp 2, cô gái đã khóc lóc, phàn nàn với mẹ chuyện bị xâm hại nhưng không có kết quả, cho đến khi học năm 12 cô không thể chịu đựng nữa và bỏ nhà đi.

Mới đây, một tòa án ở Đài Loan đã tuyên phạt người đàn ông ở thành phố Đào Viên 12 năm tù vì tội cưỡng hiếp con gái.

Đứng trước tòa, cô gái nói rằng: “Khi tôi học lớp 5 và 6, bố yêu cầu tôi lên tầng trên để mát xa nhưng ông ta đã trực tiếp đụng chạm cơ thể. Tôi đã cố đẩy ông ta nhưng không thành công, ông ta nói chỉ cần một lần là đủ”, nạn nhân cho biết.

Giáo viên đã tìm đến cô và biết được lý do liền báo cáo cho trung tâm ngăn chặn bạo lực gia đình và xâm hại tình dục của thành phố.

Cô gái còn nói rằng, trong lúc bị xâm hại, cô đã kêu đau và có chảy máu, cho đến khi người đàn ông thỏa mãn mới kết thúc.

“Nếu tôi không đồng ý quan hệ, bố sẽ tức giận và nghi ngờ tôi có bạn trai hay không. Tôi đã nói với mẹ về việc bố xâm hại, nhưng sau đó không biết bố nói gì với mẹ, vì vậy mọi chuyện trôi qua”, cô kể thêm.

Cô gái bị cha cưỡng hiếp nhiều lần khi mẹ không có nhà. Ảnh: China Press

Cô cũng cho biết lần gần đây nhất là ở nhà vào tháng 7 năm 2020. Khi cô 17 tuổi, hôm đó mẹ cô ra ngoài mua đồ: “Bố nói với tôi rằng đó là lần cuối cùng và yêu cầu tôi đổi tư thế cho đến khi ông thỏa mãn nhưng tôi không đồng ý nên đã cãi nhau, cùng lúc đó tôi cũng đã ghi âm”.

Người đàn ông bào chữa rằng con gái không tuân thủ sự quản lý vì chuyện có bạn trai nên bị ông ta trừng phạt. Ông ta thừa nhận đã nói với con gái rằng: “Nếu cần bạn trai, có thể coi bố là bạn trai, nếu có nhu cầu, có thể tìm bố”.

Nhưng đó chỉ là lúc ông khai sáng cho con gái mình, ông nói những điều vô nghĩa, không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Qua cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát đã xác định rằng người cha của xâm hại con gái mỗi tuần một lần, tổng cộng là 206 lần.

Tuy nhiên, tòa án chỉ xác định được 2 tội danh dựa trên bằng chứng. Tòa án tối cao vẫn duy trì quan điểm của các phiên tòa trước đó và dựa vào những tội danh nghiêm trọng như cưỡng hiếp nên đã tuyên án người đàn ông 12 năm tù.