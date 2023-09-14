Đến thăm nhà bà ngoại, bé gái 11 tuổi bị "ông ngoại hờ" cưỡng hiếp 3 lần

Thế giới 14/09/2023 13:18

Một người đàn ông ở Đài Loan (Trung Quốc) gần đây vừa bị tòa tuyên án phạt tù vì tội cưỡng hiếp trẻ chưa vị thành niên.

Mới đây, một tòa án ở Đài Loan (Trung Quốc) đã mở phiên tòa sở thẩm xét xử vụ bé gái 11 tuổi bị người đàn ông cưỡng hiếp khi đến thăm nhà bà ngoại.

Theo thông tin từ China Press, một bé gái 11 tuổi ở Tân Trúc, Đài Loan (Trung Quốc), thường đi chơi ở nhà bà ngoại cùng em gái.

Một ngày nọ, cô gái cùng bà ngoại đi ngủ trưa và bất ngờ bị người đàn ông sống chung với bà ngoại, ông Li, xâm hại.

Cô gái sợ hãi và không dám kêu cứu. Trong kỳ nghỉ hè khi cô gái đã lên trung học, một ngày nọ khi đang ngủ trưa trong phòng của bà ngoại, em gái đang chơi điện thoại bên cạnh, ông Li tiếp tục vào phòng và nằm cạnh cô gái để xâm hại lần thứ hai.

Em gái nhìn thấy và tưởng là một ảo giác, nói với chị gái: “Có chuyện gì vậy?” nhưng khi nhìn kỹ thì xác nhận rằng tay của ông Li thật sự đã cho vào trong quần của chị gái.

Trong hoảng loạn, em gái nhanh trí kêu chị đi cùng mình đi mua đồ, nhưng ông Li đã kẹp chặt chân không cho cô đứng dậy.

Đến thăm nhà bà ngoại, bé gái 11 tuổi bị 'ông ngoại hờ' cưỡng hiếp 3 lần - Ảnh 1
Bé gái 11 tuổi bị bạn trai của bà ngoại cưỡng hiếp. Ảnh: China Press

Em gái thấy tình hình như vậy đột nhiên hét lớn, ông Li lúc này mới buông chân. Tuy nhiên, sau 3 ngày, ông  đã lợi dụng cơ hội lần thứ ba để xâm hại cô gái.

Trong phiên tòa, cô gái đã bật khóc và khai rằng lần đầu tiên cô bị xâm hại là vào tháng 2/2022. Sau đó 5 tháng, cô lại bị người đàn ông đó xâm hại.

Về lời buộc tội của cô gái, ông Li cho rằng mình rất mệt và đi ngủ trước, hoàn toàn không biết rằng cô gái và bà ngoại đã vào phòng lúc nào.

“Thực sự tôi đã ôm lấy và nghĩ đó là bạn gái của tôi. Tôi thừa nhận đã chạm vào phần dưới của bé gái, nhưng ngay khi phát hiện ra không phải bạn gái, tôi tỉnh dậy và buông ra. Về lần thứ hai, tôi đã say rượu và không biết gì cho đến sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy và đi làm, tôi không nhớ đã làm gì”, bị cáo nói.

Đến lần thứ ba, anh ta thừa nhận hành vi xâm hại và nói: “Tôi thừa nhận, vì tôi nghĩ cháu gái không thể làm hại tôi. Nếu cô ấy nói có, tôi sẽ thừa nhận”.

Tòa án cho rằng ông Li đã sống chung với bà ngoại của cô gái hơn 30 năm, nhìn cô gái lớn lên nhưng không quan tâm đến quan hệ gia đình và đã xâm hại cô gái ba lần.

Hành vi này đã gây ra sự ám ảnh trong tâm lý của cô gái khó mà xóa bỏ. Trong quá trình điều tra, ông Li đã phủ nhận hành vi xâm hại hai lần đầu, trốn tránh trách nhiệm, thậm chí nói rằng cô gái đang vu khống chống lại ông.

Cho đến nay, ông vẫn chưa giải quyết vấn đề với nạn nhân và gia đình của cô. Trong phiên tòa sơ thẩm, ông Li bị kết án 9 năm 6 tháng tù về tội cưỡng bức. Bản án có thể được kháng cáo.

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