Mới đây, một tòa án ở Ấn Độ đã tuyên phạt người đàn ông tù chung thân sau khi có hành vi cưỡng hiếp 2 con gái ruột trong thời gian dài.

Theo thông tin từ tờ The Times of India, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại bang Bihar, Ấn Độ.

Một người đàn ông tên Binod Kumar Singh và vợ ông có hai cô con gái. Với mong muốn có một đứa con trai, vào năm 2012, ông đã tới hỏi ý kiến một ông thầy tên là Ajay Kumar. Không ngờ rằng, theo hướng dẫn của ông thầy, ông bắt đầu cưỡng hiếp hai con gái ruột của mình.

Vài năm sau, vợ chồng Binod sinh được một cậu con trai, tuy nhiên, khi anh nhờ Kuma chỉ dẫn một lần nữa,

Kuma thực sự đã nói với anh rằng nếu muốn con trai mình lớn lên thuận lợi thì anh nên tiếp tục cưỡng hiếp con gái mình. Chỉ khi đó anh mới có thể giữ con trai mình được bình an vô sự.

Sau khi không thể chịu đựng bị cha ruột cưỡng hiếp, hai cô gái liền báo cảnh sát. Ảnh minh họa: Internet

Binod đã tuân theo mệnh lệnh của Kumar trong nhiều năm và liên tục xâm hại hai cô con gái của ông, cuối cùng, hai người không thể chịu đựng được nữa và bỏ trốn khỏi nhà vào tháng 5 năm ngoái để báo cảnh sát. Vụ án kinh khủng này chỉ được phơi bày sau khi các cô gái tố cáo.

Cảnh sát tiết lộ, khi trình báo vụ án, các nạn nhân chỉ mới 14 và 16 tuổi. Ngoài việc bị cha mình xâm hại thì còn có một ông thầy cũng tấn công hai người.

Vào ngày 28 tháng 5 năm ngoái, công tố viên chính thức khởi tố điều tra vụ án và xét xử Binod, vợ ông, chị vợ và Ajay Kumar.

Tòa án đã tuyên phạt ông Binod và Ajay Kumar phải chịu án tù chung thân. Vợ của Binod và chị vợ ông bị kết án 20 năm tù vì là đồng phạm. Trong khi đó, đồng bọn của ông thầy cúng bị kết án 7 năm tù.

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