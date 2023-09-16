Tin lời thầy cúng, người cha ra tay cưỡng hiếp 2 con gái ruột để có được đứa con trai

Thế giới 16/09/2023 18:09

Mới đây, một tòa án ở Ấn Độ đã tuyên phạt người đàn ông tù chung thân sau khi có hành vi cưỡng hiếp 2 con gái ruột trong thời gian dài.

Theo thông tin từ tờ The Times of India, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại bang Bihar, Ấn Độ.

Một người đàn ông tên Binod Kumar Singh và vợ ông có hai cô con gái. Với mong muốn có một đứa con trai, vào năm 2012, ông đã tới hỏi ý kiến một ông thầy tên là Ajay Kumar. Không ngờ rằng, theo hướng dẫn của ông thầy, ông bắt đầu cưỡng hiếp hai con gái ruột của mình.

Vài năm sau, vợ chồng Binod sinh được một cậu con trai, tuy nhiên, khi anh nhờ Kuma chỉ dẫn một lần nữa,

Kuma thực sự đã nói với anh rằng nếu muốn con trai mình lớn lên thuận lợi thì anh nên tiếp tục cưỡng hiếp con gái mình. Chỉ khi đó anh mới có thể giữ con trai mình được bình an vô sự.

Tin lời thầy cúng, người cha ra tay cưỡng hiếp 2 con gái ruột để có được đứa con trai - Ảnh 1
Sau khi không thể chịu đựng bị cha ruột cưỡng hiếp, hai cô gái liền báo cảnh sát. Ảnh minh họa: Internet

Binod đã tuân theo mệnh lệnh của Kumar trong nhiều năm và liên tục xâm hại hai cô con gái của ông, cuối cùng, hai người không thể chịu đựng được nữa và bỏ trốn khỏi nhà vào tháng 5 năm ngoái để báo cảnh sát. Vụ án kinh khủng này chỉ được phơi bày sau khi các cô gái tố cáo.

Cảnh sát tiết lộ, khi trình báo vụ án, các nạn nhân chỉ mới 14 và 16 tuổi. Ngoài việc bị cha mình xâm hại thì còn có một ông thầy cũng tấn công hai người.

Vào ngày 28 tháng 5 năm ngoái, công tố viên chính thức khởi tố điều tra vụ án và xét xử Binod, vợ ông, chị vợ và Ajay Kumar.

Tòa án đã tuyên phạt ông Binod và Ajay Kumar phải chịu án tù chung thân. Vợ của Binod và chị vợ ông bị kết án 20 năm tù vì là đồng phạm. Trong khi đó, đồng bọn của ông thầy cúng bị kết án 7 năm tù.

Phát hiện 5 thi thể bên trong ngôi nhà khóa kín cửa, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân bị sát hại

Phát hiện 5 thi thể bên trong ngôi nhà khóa kín cửa, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân bị sát hại

Mới đây, cảnh sát Hàn Quốc đang tiến hành điều tra vụ án mạng trong đó 5 thi thể được tìm thấy trong một căn nhà ở nông thôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 15 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 30 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích