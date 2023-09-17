Phát hiện hàng trăm thi thể ngoài khơi bờ biển sau trận lũ lụt kinh hoàng

Thế giới 17/09/2023 11:46

Đội cứu hộ quốc tế cho biết họ đã tìm thấy hàng trăm thi thể dạt vào bờ biển của Lybia.

Theo thống kê chính thức, sau trận lũ kinh hoàng ở miền đông Libya, hiện đã có hơn 5.000 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác mất tích.

Số người chết dự kiến ​​sẽ tăng mạnh, có thể lên tới 20.000 người và ít nhất 30.000 người khác phải di dời. 

Do thành phố bị thiệt hại nghiêm trọng, việc đi từ sân bay quốc tế Benina ở thành phố Benghazi ban đầu chỉ mất ba giờ, giờ phải mất hơn bảy giờ. 

Tắc nghẽn giao thông và tình hình an ninh không ổn định khiến nguồn lực nhân đạo khó tiếp cận khu vực thiên tai.

Mặc dù một số đội cứu hộ quốc tế đã đến và có nhiều tình nguyện viên từ khắp nơi trong cả nước đổ về, nhưng vẫn chưa đủ. Ngoài sự thiếu hụt tài nguyên, họ cần các thiết bị nặng có khả năng di chuyển các vật thể lớn cũng như thợ lặn và thiết bị lặn.

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Trận lũ lụt kinh hoàng đã phá hủy toàn bộ miền đông Libya. Ảnh: ET Today

Giới chức địa phương cho biết, nhiều thi thể tiếp tục dạt vào bờ biển ở thành phố Dana. Một thanh niên tình nguyện cho biết, người ta cột dây vào người rồi lặn xuống biển kéo xác vào bờ, trong một ngày anh vớt được 40 thi thể.

Mohammad Shteiwi từ thành phố Misrata phía tây bắc cho biết: “Các thợ lặn nói với tôi rằng họ nhìn thấy hàng trăm thi thể cách cảng Dena từ 15 đến 50 km về phía đông. Tôi ở đó và thấy rất nhiều thi thể trong hai ngày. Tôi đếm được ít nhất 200 thi thể dạt vào bờ biển”.

Phóng viên CNN theo chân Quân đội Quốc gia Libya (Libya National Army) tiến vào thành phố Dena, giống như tiến vào một vùng chiến sự từng trải qua những vụ nổ quy mô lớn, hoang tàn và yên tĩnh như một thị trấn ma.

Libya đã trải qua nhiều năm hỗn loạn kể từ năm 2011 và giờ đây nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa này. Mọi người đã quen với chiến tranh và cái chết, nhưng họ không sẵn sàng đối mặt với cú sốc và nỗi đau khi cả thành phố bị xóa sổ.

Tuy nhiên, một số người Libya cho rằng thảm kịch đã đoàn kết một đất nước bị chia cắt.

Stevie cho biết trái tim anh đau xót cho tất cả những người đã thiệt mạng, nhưng anh cũng nhìn thấy những dấu hiệu tích cực: “Lực lượng an ninh từng bị chia cắt giờ đang hợp tác cùng nhau như thể những khác biệt đó đã là quá khứ. Nhưng để thấy được sự đoàn kết này là kết quả của những đau khổ, cũng khiến chúng ta cảm thấy đau lòng”. 

 

 

 

 

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