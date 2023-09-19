Cơ quan công tố Ba Lan cho biết, vào ngày 16/9, cảnh sát đã phát hiện 3 thi thể trẻ sơ sinh trong tầng hầm của một căn nhà, nơi một người đàn ông đang sinh sống cùng với con gái.

Theo thông tin từ China Press, vụ án này xảy ra ở làng Cherniki phía nam Gdansk, một thành phố lớn ở miền bắc Ba Lan.

Vào ngày 16/9, cảnh sát nhận được báo cáo và phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh trong căn nhà dưới tầng hầm, được xác định là do người phụ nữ 20 tuổi này sinh ra.

Trong quá trình điều tra tiếp, phát hiện thêm một thi thể khác và vào ngày 17/9, phát hiện thêm thi thể thứ ba.

Duszynski, công tố viên của Văn phòng Công tố quận Gdansk, nói với đài truyền hình tin tức Ba Lan TVN24 rằng người phụ nữ này bị cáo buộc tội giết người và loạn luân.

Người cha 54 tuổi của người phụ nữ sau đó đã được đưa đến văn phòng công tố để thẩm vấn. Chiều ngày 17/9, Duszynski nói rằng người đàn ông này cũng bị cáo buộc tương tự với con gái của mình.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Sinchew

Theo những người hàng xóm, cha và con gái đã sống chung như vợ chồng trong nhiều năm, thường xuyên đi bộ cùng nhau và nắm tay nhau. Một vài tháng trước đây, người đàn ông đã cạo trọc tóc cho con gái với lý do “điều này sẽ khiến các người đàn ông khác không theo đuổi cô ấy”.

Một nhân chứng giấu tên cho biết, đồng nghiệp của người phụ nữ đã nghi ngờ cô ấy mang bầu, vì cô ấy mặc quần áo rộng rãi, rõ ràng là để che giấu cái bụng to.

Người phụ nữ nghỉ phép ba tuần trước đó, và khi trở lại làm việc sau một tuần, cô ấy trông mệt mỏi, nhưng đã bác bỏ những câu hỏi liên quan đến việc sinh con.

Sau đó, một người đồng nghiệp đã báo cáo cho cơ quan phúc lợi xã hội và từ đó nhân viên của tổ chức này đã liên hệ cảnh sát làm cho vụ án giết trẻ sơ sinh kinh khủng này được làm rõ.

Tin lời thầy cúng, người cha ra tay cưỡng hiếp 2 con gái ruột để có được đứa con trai Mới đây, một tòa án ở Ấn Độ đã tuyên phạt người đàn ông tù chung thân sau khi có hành vi cưỡng hiếp 2 con gái ruột trong thời gian dài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cha-va-con-gai-giau-3-thi-the-tre-so-sinh-duoi-tang-ham-canh-sat-tiet-lo-dong-co-kinh-hoang-dang-sau-vu-an-617457.html