Nằm dưới nắp cống để chụp phần “nhạy cảm” của phụ nữ, người đàn ông đưa ra lời khai gây sốc sau khi bị bắt

Điều này khiến cô nghi ngờ rằng có người cố ý để lại đó để lén quay phần dưới váy của nữ sinh. Cô nhanh chóng báo cảnh sát để được hỗ trợ xử lý vụ việc.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Nhật Bản, một nữ sinh trung học ở thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, Nhật Bản, khi đang đi trên đường, vô tình phát hiện một chiếc điện thoại thông minh đang ghi hình trong lỗ thoát nước.

Sau cuộc điều tra, cảnh sát mới phát hiện Yasuomi Hirai đã là tội phạm có tiền án.

Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát ngay lập tức tiến hành điều tra. Vài ngày sau, cảnh sát phát hiện phát hiện nghi phạm Yasuomi Hirai nằm ngửa dưới cống thoát nước và ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ vớ tội danh “thị dâm” (voyeurism).

Lần bắt giữ đầu tiên của Yasuomi Hirai diễn ra vào tháng 6 năm 2013, khi anh ta bị phát hiện trốn trong hệ thống thoát nước gần một trường đại học nữ ở khu Higashinada, thành phố Kobe.

Hình ảnh minh họa dựng lại hiện trường. Ảnh: TVBS

Khi đó, một nữ sinh đi qua đã nhận ra có người ẩn nấp dưới nắp thoát nước và nhanh chóng báo cảnh sát để bắt tại trận.

Yasuomi Hirai đã thú nhận tội và cho biết anh ta đã lợi dụng thời gian nghỉ để lén nhìn dưới váy nữ sinh và anh ta còn nói rằng ước mơ của mình là “kiếp sau muốn trở thành đường phố”.

Lần bắt giữ thứ hai của Yasuomi Hirai diễn ra vào tháng 8 năm 2015. Vào ngày đó, anh ta vẫn đang trốn trong cống để quay lén.

Tuy nhiên, vì tóc của anh ta bị nhô ra khỏi cống, nên bị một nữ thợ làm tóc 37 tuổi nhìn thấy.

Người phụ nữ này ban đầu nghĩ rằng có người vô tình để rơi tóc giả trên đường, nhưng khi tiến lại gần, cô nhìn thẳng vào mắt Yasuomi Hirai đang ẩn trong cống, cô hoảng sợ và nhanh chóng báo cảnh sát.

Về vụ việc này, mẹ của Yasuomi Hirai cũng đã được phỏng vấn và không thể tin được rằng con trai mình đã làm những việc đáng xấu hổ như vậy.

Bà thú nhận rằng từ nhỏ, con trai bà đã có sự quan tâm đặc biệt đến việc bò vào cống và những nơi chật hẹp, nhưng bà không bao giờ nghĩ rằng khi lớn lên, con trai sẽ trở thành như vậy.