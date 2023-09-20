Nghi mâu thuẫn gia đình, người mẹ ôm con gái vừa tròn 100 ngày nhảy sông tự vẫn

Thế giới 20/09/2023 16:00

Mới đây, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã nhảy sông tự vẫn cùng với con gái tròn 100 ngày sau khi có mâu thuẫn gia đình

Vào sáng ngày 17/9, sở cảnh sát huyện Bao Hà thuộc thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, nhận được cuộc gọi từ người dân thông báo rằng có người đã nhảy xuống sông tại Công viên Galaxy trên đường Huân Thành Nam.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát và 120 nhân viên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu nhưng không may một người tử vong tại chỗ, người còn lại cũng qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Nghi mâu thuẫn gia đình, người mẹ ôm con gái vừa tròn 100 ngày nhảy sông tự vẫn - Ảnh 1
Mẹ cùng người con gái nhảy sông tự tử do mâu thuẫn gia đình. Ảnh: China Press

Sau khi tiến hành điều tra hiện trường, ban đầu đã xác định được Wang và Chen là hai mẹ con. Do mâu thuẫn gia đình nên vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, bà Wang đã đưa con gái Chen vào công viên và tự tử bằng cách nhảy xuống sông.

Hiện tại, công tác điều tra tiếp theo và công việc xử lý sau sự việc đang được triển khai, tiến độ sẽ được thông báo kịp thời.

Trước đó, vào tháng 7 năm nay, ở Ấn Độ cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự.

Theo tờ Mathrubhumi, một phụ nữ tên Darshana (32 tuổi) đã cùng con gái nhảy sông tự vẫn. Tuy có người đã nhảy xuống cứu giúp và được đưa đến bệnh viện nhưng người phụ nữ vẫn không qua khỏi đã uống thuốc độc trước đó.

Còn thi thể bé gái nhảy cùng với người phụ nữ 4 ngày sau mới được tìm thấy cách hiện trường 2km.

Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, Darshana đã mang thai được bốn tháng. Nhà của họ nằm cách sông nửa km. Tại hiện trường, hai chiếc ô và một chiếc dép được tìm thấy trên cầu.

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