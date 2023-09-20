Người đàn ông sát hại con gái 2 tuổi rồi cùng vợ đem đi thiêu để phi tang

Thế giới 20/09/2023 11:21

Mới đây, tòa án ở Singapore đã tuyên án người đàn ông 21 năm 6 tháng tù giam sau khi sát hại con gái rồi đem đi thiêu.

Mới đây, một tòa án ở Singapore đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người "thiêu xác trong nồi sắt" kinh hoàng xảy ra vào năm 2014.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Singapore, vào ngày xảy ra vụ án, cô bé bị mẹ la mắng và tát vì làm ướt tã. Không ngờ, ngay sau đó, cha cô bé vừa sử dụng ma túy cũng tham gia và tát cô bé ba cái thật mạnh, khiến cô bé khó thở, nôn mửa, sau đó trợn mắt và co giật do chấn động não, từ đó dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, bố mẹ cô bé không chỉ không thông báo cho đơn vị cấp cứu hay báo cảnh sát, mà còn cùng nhau đặt thi thể của cô bé vào nồi và thiêu thi thể, cố gắng tiêu hủy vật chứng.

Cặp vợ chồng đặt nồi chứa xác con gái vào trong hộp giấy, bọc kín bằng màng bảo quản và giấu dưới gầm bếp.

Đáng ngạc nhiên là xác cô bé chỉ được phát hiện đến 5 năm sau, khi thi thể phủ đầy trứng gián. Theo đó, chú của cô gái muốn vứt chiếc thùng carton đi nên đã mở ra và phát hiện thi thể của cô gái đã phân hủy đến mức ngay cả người chú cũng không thể nhận ra đó là cháu gái của mình.

Người đàn ông sát hại con gái 2 tuổi rồi cùng vợ đem đi thiêu để phi tang - Ảnh 1
Cha thiêu xác con gái để phi tang vật chứng. Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, mặc dù đã có cán bộ Phòng Giáo dục đến điều tra vì cô gái không đi học nhưng không may cha mẹ cô bé đã lừa dối bằng cách giả vờ rằng cô được gửi sang Malaysia để bà ngoại chăm sóc.

Mặc dù cha mẹ cô bé đã khẳng định tại tòa rằng đã cấp cứu nhưng vẫn bị buộc tội gồm tổng cộng 27 tội danh bao gồm giết người và ngược đãi trẻ em.

Thẩm phán cũng tỏ ra giận dữ mắng cả hai rằng nếu lúc đó họ gọi xe cấp cứu thì cô bé lẽ ra có cơ hội sống sót nhưng vì sợ bị phát hiện sử dụng ma túy, cặp vợ chồng đã thực hiện hành vi đáng sợ đó.

Cha của cô bé bị kết án 21 năm 6 tháng tù giam và đánh roi 18 lần; người mẹ được xem là không có tội giết người, nhưng vẫn phải đối mặt với 12 tội danh khác.

Thẩm phán cũng biểu lộ tình cảm, cho biết việc công khai tên của cô bé lần này là để “mọi người nhớ về cô ấy”. 

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