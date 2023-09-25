Bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp, cặp vợ chồng “xấu hổ” để lại di thư trước khi uống thuốc độc tự sát

Thế giới 25/09/2023 09:43

Mới đây, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến vụ cưỡng hiếp một người phụ nữ và gián tiếp dẫn đến cái chết của hai vợ chồng.

Theo thông tin từ NDTV, bi kịch này xảy ra tại ngôi làng Basti ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát địa phương vào ngày 23/9, sau khi hai vợ chồng bán một mảnh đất thì vào tối ngày 20/9 có hai người đàn ông đột nhập vào nhà và cưỡng hiếp người vợ,

Vào sáng ngày 21//9, cặp vợ chồng đã ghi lại một đoạn video để tiết lộ danh tính của hai đối tượng nam liên quan đến vụ cưỡng hiếp và sau đó tự sát bằng cách uống thuốc độc.

Bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp, cặp vợ chồng “xấu hổ” để lại di thư trước khi uống thuốc độc tự sát - Ảnh 1
Hai vợ chồng đã tử vong sau khi uống thuốc độc tự sát. Ảnh minh họa: Internet

Vào sáng hôm sau, trước khi con cái đi học, cặp vợ chồng cho biết rằng họ đã uống thuốc độc và sắp chết, từ đó tiết lộ kế hoạch tự tử của họ.

Cảnh sát cho biết nam thanh niên 30 tuổi đã qua đời vào ngày 21, trong khi người vợ 27 tuổi đã không qua khỏi sau khi được đưa đi cấp cứu và qua đời vào ngày 22.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông 30 tuổi qua đời vào ngày 21/9, trong khi người vợ 27 tuổi của anh qua đời vào ngày hôm sau khi được đưa đến bệnh viện.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến vụ việc và sẽ khởi tố hình sự họ về hai tội cưỡng hiếp và gián tiếp dẫn đến cái chết của hai vợ chồng. 

Đang đi dạo với chồng sắp cưới, cô gái 22 tuổi bị 5 người đàn ông cưỡng hiếp

Đang đi dạo với chồng sắp cưới, cô gái 22 tuổi bị 5 người đàn ông cưỡng hiếp

Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ nhóm 5 người đàn ông sau khi bị tình nghi có liên quan đến vụ cưỡng hiếp cô gái 22 tuổi đang đi dạo với chồng sắp cưới.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 26 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 41 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 56 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 1 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích