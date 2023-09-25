Mới đây, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến vụ cưỡng hiếp một người phụ nữ và gián tiếp dẫn đến cái chết của hai vợ chồng.

Theo thông tin từ NDTV, bi kịch này xảy ra tại ngôi làng Basti ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát địa phương vào ngày 23/9, sau khi hai vợ chồng bán một mảnh đất thì vào tối ngày 20/9 có hai người đàn ông đột nhập vào nhà và cưỡng hiếp người vợ,

Vào sáng ngày 21//9, cặp vợ chồng đã ghi lại một đoạn video để tiết lộ danh tính của hai đối tượng nam liên quan đến vụ cưỡng hiếp và sau đó tự sát bằng cách uống thuốc độc.

Hai vợ chồng đã tử vong sau khi uống thuốc độc tự sát. Ảnh minh họa: Internet

Vào sáng hôm sau, trước khi con cái đi học, cặp vợ chồng cho biết rằng họ đã uống thuốc độc và sắp chết, từ đó tiết lộ kế hoạch tự tử của họ.

Cảnh sát cho biết nam thanh niên 30 tuổi đã qua đời vào ngày 21, trong khi người vợ 27 tuổi đã không qua khỏi sau khi được đưa đi cấp cứu và qua đời vào ngày 22.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông 30 tuổi qua đời vào ngày 21/9, trong khi người vợ 27 tuổi của anh qua đời vào ngày hôm sau khi được đưa đến bệnh viện.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến vụ việc và sẽ khởi tố hình sự họ về hai tội cưỡng hiếp và gián tiếp dẫn đến cái chết của hai vợ chồng.

Đang đi dạo với chồng sắp cưới, cô gái 22 tuổi bị 5 người đàn ông cưỡng hiếp Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ nhóm 5 người đàn ông sau khi bị tình nghi có liên quan đến vụ cưỡng hiếp cô gái 22 tuổi đang đi dạo với chồng sắp cưới.

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