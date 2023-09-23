Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đang tiến hành điều tra vụ án 3 nguời phụ nữ bị cưỡng hiếp sau khi có một nhóm 4 người đàn ông đột nhập vào nhà.

Theo thông tin từ tờ NDTV, ngày 20/9, tại bang Haryan, Ấn Độ, đã xảy ra vụ việc 3 người phụ nữ đang ở nhà thì bất ngờ có 4 người đàn ông không rõ danh tính xông vào, mang theo dao và vũ khí khác.

Chúng trói gia đình của họ bằng dây thừng, sau đó lần lượt cưỡng hiếp những người phụ nữ. Sau khi gây án, chúng cướp đi tiền mặt và trang sức trong nhà.

Tuy nhiên, một vụ việc khác xảy ra cách hiện trường vụ án 1 km, tên cướp bất ngờ xâm nhập vào một căn nhà khác.

Cảnh sát đến nay vẫn chưa bắt được băng nhóm tội phạm. Ảnh: NDTV

Một phụ nữ bị bệnh trong nhà đã bị tấn công và thiệt mạng, trong khi chồng bị cướp đi tiền mặt và điện thoại di động. Cảnh sát nghi ngờ rằng hai vụ việc có thể do cùng một nhóm người thực hiện.

Vijay, một sĩ quan tại đồn cảnh sát ở bang Haryan, cho biết hai vụ việc xảy ra ở cùng một ngôi làng: “Cuộc điều tra đang diễn ra và cho đến nay chưa có ai bị bắt”.

Chồng đi làm xa lâu ngày, vợ ở nhà ngoại tình với sếp đến mức mang thai Người đàn ông đã quyết định ly hôn sau khi biết vợ ngoại tình, tuy nhiên, luật sư của anh nói rằng không nên vội ly hôn để tránh người phụ nữ này đòi hỏi nhiều hơn.

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