Mới đây, một người phụ nữ ở Mỹ đã bị loài rắn cực độc rắn vào chân sau khi đang đi giao hàng tới từng nhà.

Theo sở cảnh sát quận Martin, tiểu bang Florida, Mỹ, một nữ nhân viên giao hàng 21 tuổi tên Monet Robinson đã bị một con rắn đuôi chuông lưng kim cương phương Đông bất ngờ ngờ nhảy ra và cắn vào phần sau chân.

Cô ấy ngay lập tức cảm thấy không khỏe và yêu cầu sự giúp đỡ từ bên ngoài. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện cô đã bất tỉnh ngay trên mặt đất.

Cảnh sát cho biết, nhờ theo dõi vị trí điện thoại di động của Robinson qua đường dây báo tin, họ đã thành công trong việc xác định vị trí cô ấy.

Mặc dù đã chuyển đi cấp cứu ngay lập tức, tình trạng hiện tại của cô ấy vẫn rất nguy kịch . Đồng thời, con rắn cắn người cũng đã bị bắt và tiến hành phẫu thuật.

Rắn đuôi chuông lưng kim cương phương Đông là một loài rất phổ biến ở Florida, Mỹ. Ảnh: Getty

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông địa phương, con rắn đuôi chuông lưng kim cương phương Đông thực tế rất phổ biến ở Florida và cũng là loại rắn lớn nhất Châu Mỹ.

Nọc độc của nó rất nguy hiểm và có thể giết chết 5 người, nhưng nó không thường xuyên tấn công.

Các chuyên gia động vật cho rằng có thể khi Robinson đặt xuống gói hàng, cô ấy đã làm kinh động và con rắn đã tấn công để bảo vệ bản thân. Người phát ngôn của công ty giao hàng cũng cho biết họ vẫn đang điều tra vụ việc.

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