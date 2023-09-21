Vào sáng ngày 17/7, khi cô đi làm lúc 5:53 sáng, cô bất ngờ bị tấn công, khi bạn trai cũ B đi theo và phục kích cô. Lúc này, A sợ hãi nói: “Giờ chuyện đã xảy ra rồi, anh còn muốn nói gì nữa?”

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, bà mẹ đơn thân A, 37 tuổi, sống trong một căn hộ ở quận Namdong-gu, thành phố Incheon, Hàn Quốc.

Sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của con gái, mẹ của A đã vội vàng chạy ra ngoài cố gắng ngăn chặn B thực hiện tội ác nhưng cô cũng không ngờ rằng mình sẽ bị B vung dao tấn công, làm hai tay bị thương nặng.

Dù cô la hét cầu cứu, nhưng không thoát được số phận đau đớn. B đã lấy ra vật sắc nhọn đã giấu trước đó từ tay áo và đâm vào A, cuối cùng cô đã qua đời.

Trước khi qua đời, người phụ nữ đã từng bị bạn trai cũ bạo hành. Ảnh: ET Today

Còn con gái nhỏ của A, sau khi mất mẹ, trải qua những cú sốc tinh thần và hiện đang tiếp tục nhận liệu trình tâm lý.

Dù B sau đó đã cố gắng tự tử bằng cách tự gây thương tích, nhưng sau một tuần anh ta dần dần hồi phục sức khỏe và đang chịu sự điều tra của cảnh sát.

Báo cáo chỉ ra, sau ly dị, A đã nuôi con một mình. Tuy nhiên, trong quá trình hẹn hò với B, B thường xuyên đánh đập A.

Ngay cả sau khi hai người chia tay, B vẫn thường xuyên theo dõi A. Vì vậy, vào tháng 6 năm nay, A đã đệ đơn ra tòa yêu cầu một lệnh bảo vệ, cấm B tiếp cận trong vòng bán kính 100 mét.

A còn nhận được một chiếc đồng hồ thông minh từ cảnh sát để giúp định vị và báo động ngay lập tức.

Tuy nhiên, vì B đã không tiếp tục quấy rối trong một khoảng thời gian, A quyết định trả lại đồng hồ cho cảnh sát, nhưng không ngờ rằng chỉ sau 4 ngày trả lại, cô đã bị B theo dõi và sát hại.

Người chị họ của A, trong một cuộc phỏng vấn điện thoại với hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) tiết lộ: “Chỉ vì theo dõi mà một người mẹ buộc phải xa con gái yêu quý của mình mãi mãi, để lại con gái nhỏ cô đơn trên thế gian này. Tuy nhiên, không chỉ kẻ gây án mà ngay cả gia đình của anh ta cũng không xin lỗi chúng tôi. Hy vọng tòa án có thể đưa ra một hình phạt nặng nề đối với hung thủ”.