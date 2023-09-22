Chồng đi làm xa lâu ngày, vợ ở nhà ngoại tình với sếp đến mức mang thai

Thế giới 22/09/2023 12:17

Người đàn ông đã quyết định ly hôn sau khi biết vợ ngoại tình, tuy nhiên, luật sư của anh nói rằng không nên vội ly hôn để tránh người phụ nữ này đòi hỏi nhiều hơn.

Theo thông tin từ ET Today, mới đây, một người đàn ông với tên tài khoản @meinmokhtar đã đăng lên trên mạng xã hội X tố cáo người vợ ngoại tình với sếp.

Theo đó dù anh không thường xuyên ở nhà nhưng mỗi tháng anh vẫn đưa cho vợ 8000 ringgit (tương đương khoảng 41 triệu đồng) để chi tiêu trong gia đình

Không ngờ rằng anh tình cờ phát hiện vợ gửi video khỏa thân cho sếp thông qua Telegram, từ đó mới biết được vợ đã không chung thủy trong hôn nhân.

Chồng đi làm xa lâu ngày, vợ ở nhà ngoại tình với sếp đến mức mang thai - Ảnh 1
Người đàn ông quyết ly hôn sau khi biết vợ ngoại tình. Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông này cho biết anh đã gặp ông chủ của vợ và thừa nhận rằng vợ anh đang mang thai con của ông ta. Sau đó anh đã gửi thông báo ly hôn cho vợ. Tất cả bằng chứng vụ ngoại tình đã được thu thập đầy đủ.

“Tôi đau lòng, nhưng một người đàn ông dù có đau đớn đến đâu cũng không thể khóc”, người đăng bài chia sẻ.

Tuy nhiên, đối với tình huống của người đàn ông này, luật sư Hasana Johari đã đề xuất “đừng vội ly hôn”, mà phải trước tiên thỏa thuận điều kiện với vợ để khiến cô ta từ bỏ mọi quyền lợi sau khi ly hôn, nếu không, phía người phụ nữ có thể đóng vai nạn nhân và đòi hỏi nhiều hơn.

 

 

 

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