Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ nhóm 5 người đàn ông sau khi bị tình nghi có liên quan đến vụ cưỡng hiếp cô gái 22 tuổi đang đi dạo với chồng sắp cưới.

Theo NDTV, vào ngày 22/9, cảnh sát cho biết một phụ nữ 22 tuổi ở hạt West Singhbhum, bang Jharkhand, Ấn Độ, đang đi dạo với chồng sắp cưới vào tối ngày 21/9 thì bị một nhóm người đàn ông cưỡng hiếp.

Sau khi gây án, nhóm người đó bỏ cô lại ở một nơi hoang vắng và cướp đi túi xách và điện thoại.

Chồng sắp cưới của cô đã trốn thoát khỏi hiện trường và gọi cảnh sát. Sau khi đến, họ đưa cô đến bệnh viện để điều trị.

5 người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ dựa theo lời khai của cô gái. Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên manh mối cô cung cấp, vào ngày 23/9, cảnh sát đã bắt giữ 5 người đàn ông liên quan đến vụ án và đã tìm thấy các đồ vật cô bị cướp. Hiện tại, vụ việc đã được mở rộng điều tra.

Trước đó, vụ cưỡng hiếp tương tự cũng xảy ra ở bang Haryana vào ngày 20/9. Khi 3 người phụ nữ đang ở nhà thì 4 người đàn ông lạ mặt xông vào dùng vũ khí, trói người nhà họ lại, cưỡng hiếp tập thể ngay trước mặt gia đình. Họ còn cướp đi tiền mặt và trang sức trong nhà.

Cũng vào cùng ngày, một căn nhà khác cách hiện trường 1 km đã bị bị bọn côn đồ cưỡng bức khiến một người phụ nữ trong nhà tử vong.

Còn chồng của cô bị cướp đi tiền mặt và điện thoại di động. Cảnh sát nghi ngờ rằng hai vụ việc này do cùng một nhóm người thực hiện.

Trộm đột nhập vào nhà, gia đình kinh hoàng khi 3 người phụ nữ bị cưỡng hiếp Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đang tiến hành điều tra vụ án 3 nguời phụ nữ bị cưỡng hiếp sau khi có một nhóm 4 người đàn ông đột nhập vào nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-di-dao-voi-chong-sap-cuoi-co-gai-22-tuoi-bi-5-nguoi-dan-ong-cuong-hiep-618971.html