Mới đây, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành mở cuộc điều tra sau khi phát hiện 5 thi thể trong một gia đình.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, vào sáng ngày 23/9, cảnh sát quận Songpa, Seoul nhận được tin báo có người rơi từ một khu chung cư ở Jamsil-dong.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, người phụ nữ khoảng 40 tuổi đã không qua khỏi. Tuy nhiên, khi cảnh sát đang theo dõi hành tung của nạn nhân, họ vô tình phát hiện cả 4 người trong gia đình cô đều đã chết.

Trong đó 3 người được tìm thấy trong một ngôi nhà Songpa-dong bao gồm chồng, mẹ chồng và em chồng.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy những lá thư được cho là của chồng và em chồng nạn nhân. Nội dung đề cập đến các xung đột trong gia đình do vấn đề tín dụng và nợ nần.

Bên cạnh đó, ngày trước khi nhảy lầu, người phụ nữ này đã cùng con gái 10 tuổi nghỉ đêm tại một khách sạn ở Gimpo.

Tuy nhiên, vào buổi sáng ngày xảy ra vụ án, cô đã đi ra khỏi khách sạn một mình và sau đó con gái học lớp 1 mới được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn.

Hiện trường vụ án đang được cảnh sát phong tỏa. Ảnh: News1

Cảnh sát đã điều tra và phát hiện rằng phụ nữ này đã bị kiện vì lừa đảo số tiền 2,6 tỷ won (khoảng 48 tỷ) từ tháng 6 năm 2022.

Cảnh sát cũng phát hiện, nơi chôn cất thi thể của 3 người là tài sản đứng tên gia đình mẹ cô, tuy nhiên hóa đơn tiền gas đứng tên cô đã bị nợ đọng 14 tháng và khoản nợ thẻ tín dụng của cô là khoảng 1 triệu won (khoảng 19 triệu).

Cảnh sát vẫn đang điều tra xem liệu cô có mối quan hệ vay mượn nào với chồng và họ hàng nhà chồng hay không.

Cảnh sát cho rằng phụ nữ này đã tự tử và con gái có thể đã chết do ngạt khí, nhưng vẫn cần phải thực hiện khám nghiệm tử thi đối vối với 4 người đã chết ngoài phụ nữ nhảy lầu.

Đồng thời, cảnh sát cũng đang điều tra khả năng phụ nữ đã giết con gái trong khách sạn, nhưng không tìm thấy bằng chứng về việc phụ nữ, chồng và mẹ chồng đã thảo luận về việc tự tử.

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