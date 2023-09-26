Bươm bướm đậu khắp người "Hàm Hương phiên bản nam" thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Một người đàn ông được ví von là "Hàm Hương phiên bản nam" khi có rất nhiều bươm bướm vây quanh và đậu lên người.

Một sự việc xảy ra tại Động Băng Đom Đóm, Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng nước này. Một nam du khách đã được bươm bướm vây quanh thậm chí đậu lên người, cảnh tượng này đã được quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người ví von rằng đây chính là "Hàm Hương phiên bản nam" có thật ngoài đời.

Bươm bướm vây quanh rồi đậu lên người đàn ông khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng thích thú

Được biết, khu thắng cảnh Động Băng Đom Đóm nằm ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc và là một điểm tham quan thu hút khách du lịch. Đặc biệt vào mùa đom đóm sinh sản, du khách đến đây nhiều hơn vì khung cảnh của danh thắng này rất đẹp.

Nhiều người còn nói vui rằng, người đàn ông này chính là "Hàm Hương phiên bản nam"

Theo nhân viên khu thắng cảnh, những con bươm bướm này được nuôi chứ không phải bướm hoang dã. Mục đích của việc làm này là để du khách đến gần hơn và hiểu hơn về loài côn trùng xinh đẹp này. Những con bướm này sẽ không gây hại cho con người, khách du lịch có thể chạm vào chúng. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực của cộng đồng mạng xứ Trung.

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