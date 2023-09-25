Mới đây, một người đàn ông đã bị bắt giữ với cáo buộc cưỡng hiếp con gái riêng của vợ rồi quay video tục tĩu để tống tiền.

Theo India Today, một người đàn ông ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bị cáo buộc cưỡng hiếp cô con gái riêng của vợ rồi quay lại những video tục tĩu để tống tiền cô bé. Được biết cô bé này mới 16 tuổi. Sự việc bị phát hiện khi cô bé kể lại sự việc cho mẹ của mình. Sau đó, người phụ nữ đã chất vấn người chồng Raju và làm đơn tố cáo anh ta lên cảnh sát.

Người đàn ông đã cưỡng hiếp con gái riêng của vợ sau đó quay video tục tĩu để tống tiền - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết, người phụ nữ này đã ly dị người chồng đầu tiên cách đây 4 năm và kết hôn với bị cáo Raju cách đây 3 năm. Khi cảnh sát tới bắt Raju, anh ta đã bỏ trốn nhưng lại va phải cột điện và bị thương nặng. Ngay sau đó, bị cáo được đưa đến một bệnh viện để điều trị, được biết tình trạng của anh ta khá nguy kịch.

Một cảnh sát chia sẻ với truyền thông: “Một người phụ nữ đã làm đơn khiếu nại chồng với lý do người này đã tấn công tình dục và tống tiền cô con gái 16 tuổi của mình. Cảnh sát tìm thấy những đoạn video và hình ảnh phản cảm của người đàn ông với nạn nhân. Khi cảnh sát đến bắt giữ, người đàn ông này đã cố gắng bỏ trốn nhưng đã bị thương nặng do va chạm với cột điện”.

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