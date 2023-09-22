Con trai 2 tuổi đi tiểu ở hành lang bệnh viện gây tai nạn, gia đình phải bồi thường số tiền khủng

Thế giới 22/09/2023 15:26

Cậu bé 2 tuổi đi tiểu ở hành lang bệnh viện nhưng đã gây ra một vụ tai nạn cho người khác khiến gia đình phải bồi thường số tiền rất lớn.

Vào tháng 6/2022 tại khoa nhi của một bệnh viện, nguyên đơn họ Lưu đang nóng lòng lấy số để cấp cứu cho con. Không để ý phía dưới, anh Lưu đã giẫm phải “vũng nước” ở hành lang bệnh viện khiến anh trượt chân và bị thương. Sau đó bệnh viện xác định anh Lưu có thương tật cấp độ 10.

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 Cậu bé 2 tuổi đi tiểu ở hành lang bệnh viện khiến một người bị trượt ngã - Ảnh minh họa: Internet

Anh Lưu đã tiêu tốn hơn 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng) chi phí y tế, ngoài ra anh cũng bị mất việc làm. Chính vì vậy, anh Lưu đã yêu cầu bệnh viện bồi thường tổng số tiền gần 200.000 nhân dân tệ (khoảng gần 700 triệu đồng). Sau khi đàm phán với bệnh viện không thành, anh Lưu đã khởi kiện ra tòa.

Tòa án đã truy xuất camera giám sát tại bệnh viện vào thời điểm xảy ra vụ việc, hóa ra 12 giây trước khi anh Lưu đi ngang qua, bé trai 2.5 tuổi Tiểu Kiệt đã đi tiểu ở đó (lúc đó có bảo mẫu đi cùng Tiểu Kiệt). Vì bảo mẫu đứng sau lưng Tiểu Kiệt nên các nhân viên y tế đã không phát hiện “vũng nước” kịp thời. Hai phút sau khi sự việc xảy ra, bảo mẫu dẫn theo Tiểu Kiệt quay lại hiện trường, dùng cây lau nhà lau sạch vết nước tiểu trên sàn rồi rời đi.

Trong quá trình xét xử, tòa án đã bổ sung Tiểu Kiệt và bố cậu bé cũng có tham gia vào vụ việc. Bố của Tiểu Kiệt cho rằng con mình có vấn đề về việc đi tiểu nên mong được giảm nhẹ trách nhiệm. Phía bệnh viện cho rằng nguyên nhân khiến Lưu bị thương là do Tiểu Kiệt đi tiểu bừa bãi nên bệnh viện không phải là phía trực tiếp gây ra sự việc này.

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 Cuối cùng, bố cậu bé phải bồi thường cho nguyên đơn số tiền 110.000 nhân dân tệ - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, Tòa án nhân dân quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra phán quyết cho vụ kiện này. Theo đó, bố của Tiểu Kiệt phải chịu trách nhiệm bồi thường 70% chi phí cho anh Lưu, số tiền tương ứng là 110.000 nhân dân tệ (khoảng 370 triệu đồng).

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