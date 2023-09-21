Chú rể buồn rười rượi vì ngoại hình của cô trong ngày cưới, cộng đồng mạng chỉ nói một câu

Mặc dù là ngày trọng đại nhưng đôi vợ chồng mới cưới có vẻ không vui, họ không nói chuyện và không cười trong suốt buổi lễ.

Ngày 20/9, một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Một người làm mối đến từ Quảng Đông, Trung Quốc cho biết đây là một đám cưới được tổ chức ở địa phương. Vậy nhưng tiệc cưới này có chút đặc biệt, cặp vợ chồng mới cưới không vui và không cười trong suốt buổi lễ.

Mặc dù là ngày trọng đại nhưng cặp đôi đều tỏ vẻ không vui

Hóa ra, ngoại hình của cô dâu có chút đặc biệt, mặc dù dáng người cao ráo, ngũ quan xinh đẹp nhưng lại không có cằm. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổng thể diện mạo. Mặc dù ngoại hình của cô dâu có nhiều điểm nổi bật nhưng những người xung quanh lại chỉ chú ý đến chiếc cằm của cô dâu.

Trong mắt bà mối, cuộc hôn nhân này khá hoàn hảo, cô dâu được chú ý vì không có cằm nhưng chú rể lại được đánh giá là thấp bé và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong suốt lễ cưới, cặp đôi tỏ ra thờ ơ, họ không nở một nụ cười trong suốt quá trình tổ chức. Thậm chí bà mối cũng thắc mắc, tại sao họ lại không cười trong ngày trọng đại.

Nhan sắc của cô dâu nhận được nhiều chú ý vì không có cằm, chú rể đẹp trai nhưng chiều cao khá khiêm tốn

Đối với bà mối, cuộc hôn nhân này khá hoàn hảo nhưng người trong cuộc lại tỏ vẻ không vui

Một số cư dân mạng cho rằng, điều kiện của chú rể và ngoại hình của cô dâu như thế nào đều không quan trọng: “Miễn là cô ấy có thể sinh con”. Mặc dù điều này hơi khó nghe nhưng nhiều người lại cho rằng đó là sự thật vì tình trạng chênh lệch giới tính đang diễn ra khá nghiêm trọng tại Trung Quốc hiện nay.

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