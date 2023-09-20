Một câu ám hiệu của chị gái 6 tuổi đã giải cứu thành công bé trai 2 tuổi bị mắc kẹt

Thế giới 20/09/2023 16:16

Bà nội đi ra ngoài vô tình nhốt cháu trai 2 tuổi trong nhà khiến một chiến dịch giải cứu khẩn cấp được thực hiện, chị gái 6 tuổi giúp đỡ bằng một ám hiệu.

Mới đây, một sự việc xảy ra ở Thượng Hải, Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Trong lúc ra khỏi nhà, bà Vương đã vô tình nhốt cháu trai chưa đầy 2 tuổi bên trong. Cậu bé liền khóc thét nhưng vì còn quá nhỏ tuổi nên bé trai chưa thể hiểu được hoạt động của khóa cửa thông minh cũng như chưa đủ cao để mở cửa. Trước tình hình cấp bách, gia đình quyết định báo cảnh sát để được giúp đỡ.

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 Bà nội ra khỏi nhà nhưng đã vô tình nhốt cháu trai trong nhà khiến cậu bé sợ hãi - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường. Đối diện với tiếc khóc của đứa trẻ, việc đầu tiên họ cần làm đó là phải bình tĩnh và kiên nhẫn. Cảnh sát cho rằng, việc phá cửa có thể khiến đứa trẻ sợ hãi và sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đứa trẻ. Vậy nên việc nên làm trước tiên là cố gắng hướng dẫn để đứa trẻ tự mở khóa cửa.

Ông bà nội cố gắng giao tiếp với cháu trai bên trong nhưng đứa trẻ vẫn tiếp tục khóc và không hiểu ý định của người lớn. Lúc này, một bé gái 6 tuổi bước tới và bắt đầu giao tiếp với em trai bằng ngôn ngữ của trẻ em. Cô bé nói với em trai mình: “Em trai, đừng khóc, em lấy cái ghế nhỏ của bà nội, đứng lên trên đó rồi ấn vào “hạt đậu nhỏ” trên cửa”.

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 Với sự thông minh của mình, chị gái 6 tuổi đã giúp em trai tự mở cửa thành công - Ảnh minh họa: Internet

Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của chị gái, cậu bé dần dần ngừng khóc và mở cửa thành công. Khoảnh khắc cảm động này cho thấy sự tháo vát và tinh thần trách nhiệm của chị gái 6 tuổi. Sau đó, cảnh sát đã quay lại thăm nhà bà Vương và khen ngợi sự thông minh của bé gái. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta phải hết sức cẩn thận khi chăm sóc trẻ nhỏ, luôn chú ý đến con trẻ để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung báo cảnh sát tai nạn đáng tiếc

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